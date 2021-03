El papel de François de Rogge a favor de la energía nuclear

François de Rouge (LRM) a la salida del Palacio del Elíseo, París, 4 de marzo de 2020. Ludovic Marin / AFP

El exministro de Transporte Ambiental y Solidario, François de Roger (LRM), tiene una larga trayectoria como activista crítico contra el maíz. En una entrevista con Punto Publicado el sábado 13 de marzo Explica que el período que pasó en el ministerio le hizo cambiar de opinión en muchos temas, especialmente en el expediente nuclear.

“Miré al fondo de las cosas y profundicé en los archivos. Pude verificar que el problema de la seguridad nuclear (el riesgo de un accidente es el problema número uno) se ha controlado muy bien en Francia, utilizando herramientas de control de seguridad muy estrictas . “Explica el diputado del Loira Atlántico, que así lo dice Que pasa en Flamanville [Manche] “Esto ilustra aún más eso, y EDF se queja mucho de las medidas impuestas por la Autoridad de Seguridad Nuclear”.

Francia inventa un nuevo modelo

También explica que tiene “Obtuvo una convicción en el ministerio”. Nunca antes lo ha hecho, al convertirse en partidario de la eliminación profunda de los desechos nucleares más peligrosos. “Yo estaba a pesar de que, cuando era ministro, para ser dicho públicamente … no estaba siendo vigilado”., El explica. La ex activista Europe Ecologie-Les Verts (EELV), que posteriormente renunció al ministerio. Cargos por gastos excesivosAboga por un modelo que combine el desarrollo de energías renovables con la preservación de la capacidad de producción de electricidad nuclear.

“En el campo de la energía, Francia está trabajando en la creación de un nuevo modelo, en el que las energías renovables asociadas a la energía nuclear nos permitan prescindir por completo de los combustibles fósiles, mientras que el resto de países mantienen centrales térmicas”., Determina. “En la lucha por el clima, la producción de electricidad básica en grandes cantidades sin carbono es un activo tremendo para Francia. ¡Sin embargo, era imposible decirle a EELV!”Argumenta contra sus ex ambientalistas.

En un video filmado por el punto, Determina: “No me he vuelto ‘nuclear’, pero creo que necesitamos una jerarquía en la lucha. (…) Si la batalla es el clima, entonces la producción de electricidad nuclear debe integrarse completamente en la producción de electricidad en Francia. “

Candidato a las elecciones regionales en Pays de la Loire

El ex presidente de la asociación es ahora candidato a las elecciones autonómicas del Pays de la Loire, donde se opondrá notablemente al ex experto ambiental del LRM Matteo Orville, que no dejó de hacerlo. falso La partida de su antiguo compañero.

El ministro, François de Roger, no tomó una posición muy fuerte contra el desarrollo de la energía nuclear, pero sí acompañó el cierre de la central de Fessenheim (Haut-Rhin), cuyos reactores fueron cerrados en 2020. Además, tampoco evitó su críticas al retraso del sitio de EPR en junio de 2019: “Tendremos que aprender todas las lecciones para ver (…), También económicamente, si este tipo de reactor nuclear es un competidor. Hoy ya tenemos dudas sobre la competitividad futura frente a las energías renovables cuyos costes de producción están disminuyendo ”.Explicado sobre Francia 3.

Durante su candidatura a las primarias de izquierda, en 2016 – obtuvo el 3,88% de los votos – abogó por un escenario de energía 100% renovable, con un cese total de la energía nuclear en 2040. Él Entonces sugirió Desde Deshacerse del peligro nuclear que pesa sobre Francia, especialmente la producción de residuos, que no sabemos qué hacer..