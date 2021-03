El Papa se encuentra muriendo en Roma en el proceso de sus deberes

El Papa Francisco se encuentra muriendo en Roma sin regresar a vivir a su Argentina natal, según una entrevista transcrita en un libro titulado “La salud del Papa” Los Buenos Papeles fueron publicados el sábado en el diario La Nación de Argentina. .

En esta entrevista con Nelson Castro, periodista y médico argentino en el Vaticano en febrero de 2019, el Papa dice que recuerda la muerte, pero no le teme. Cuando se le preguntó cómo veía su propia decisión, Francisco, de 84 años, respondió: “Seré Papa, titular o Emérito. Y en Roma. Nunca volveré a ir a Argentina ”.

El autor de la obra dice: “La salud del Papa”. Médico, trama y esperanza. De León XIII a Francisco, que se publicará en Argentina el lunes, “Es la primera vez que un Papa habla abiertamente sobre la salud de Francisco”.

No menos

El ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, confirma que no extrañaba Argentina: “No, yo no la extrañaba. Viví allí durante 76 años. En una referencia a la crisis económica que está sacudiendo a América del Sur, estoy perplejo por sus problemas ”.

El Papa de Argentina ha sido vacunado contra el Gobierno 19. Aparte de su edad, el líder de 1.300 millones de católicos es considerado una persona en riesgo: en 1957, a la edad de 21 años, sufrió una peste severa y los cirujanos tuvieron que extirparle parcialmente el pulmón derecho.