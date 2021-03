El Papa Francisco planea terminar con su vida en Roma

21 de febrero, el Papa Francisco en una ventana invisible con vistas a la Plaza de San Pedro en Roma. Vincenzo Pinto / AFP

El Papa Francisco se encuentra muriendo en Roma sin volver a vivir en su Argentina natal, según una entrevista con la transcripción de un libro llamado El Papa Soberano. La salud del Papa Cuyas buenas hojas Publicado en el diario argentino el sábado 27 de febrero Nación.

En esta entrevista con Nelson Castro, periodista y médico argentino en el Vaticano en febrero de 2019, el Papa dice que recuerda la muerte, pero no le teme. Cuando se le pregunta cómo ve su propia decisión, François, de 84 años, responde: “Seré Papa, titular o Emérito. Y en Roma. Nunca volveré a ir a Argentina”. Según el autor del trabajo titulado La salud del Papa. Médico, trama y esperanza. De Lyon XIII a François, Se estrenará el lunes en Argentina, “Esta es la primera vez que un Papa habla sobre su salud con la transparencia que hizo Francisco”..

El ex arzobispo de Buenos Aires, llamado Jorge Bergoglio, dice que no ha perdido Argentina: “No, no la extrañé. Viví allí durante setenta y seis años. Son sus problemas los que me están molestando “. Representa la crisis económica que está sacudiendo al país sudamericano.

Papa en terapia

De un país que inicialmente contaba con una gran cantidad de psicólogos y psiquiatras, el Papa Soberano describe acercarse a un psiquiatra durante la dictadura (1976-1983).

Entonces era la provincia de los jesuitas en Argentina y tuvo que ayudarlo “Los que se esconden para echarlos del país para salvarles la vida”. “Durante seis meses, fui a consultar con ella una vez a la semana”, Papa revela. “Ella me ayudó a posicionarme sobre cómo lidiar con mis miedos en ese momento. Imagínese cómo una persona puede estar escondida en un automóvil. – No escondido debajo de una manta – Y enviar tres retenes militares en la zona de Combo de Mayo ”. Los buses más grandes del país.

“La tensión que me causó fue enorme”. El soberano confía en el Papa. El Papa de Argentina ha sido vacunado contra el Gobierno 19. Aparte de su edad, el líder de 1.300 millones de católicos es considerado una persona en riesgo: en 1957, a la edad de 21 años, sufrió una peste severa y los cirujanos tuvieron que extirparle parcialmente el pulmón derecho.

