El Papa Francisco no se negó a viajar a Qué

La guerra en Ucrania ensombrece la visita de dos días del Papa Francisco a Malta el 2 de abril y el domingo, con el enfoque principal en la difícil situación de algunos inmigrantes de África y Asia. Mediterráneo. Con fuertes dolores en las rodillas y palpitaciones en las caderas, el jefe de la Iglesia Católica ha creado este mensaje, obligándolo a sentarse en su popmóvil y acceder al avión en ascensor, lenta y cojamente.

En el vuelo de regreso a casa el domingo, François anunció que estaba allí. «Dispuestos a hacer todo lo posible» A favor de la paz. Aunque parecía haber cuestionado la viabilidad de esa opción, confirmó que no descartaba viajar a Kiev, como había manifestado el día anterior. «Estoy disponible. Dije que te quedaras en la mesa».Dijo en una conferencia de prensa antes de unirse: “Es una de las posibilidades. Pero no es posible, es rentable, no lo es. Está todo en el aire. Alcalde de Kiev Vitaly KlitschkoSe le envió una invitación para visitar la capital sitiada, en apoyo a la invitación del presidente Volodymyr Zhelensky.

Entre otras hipótesis mencionadas por el jefe de la Iglesia católica, en particular, el presidente polaco, Andrzej Duda, se mostró muy escéptico sobre lo que había recibido en el Vaticano el viernes. Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, muchos refugiados han estado llegando a Polonia por la frontera con Ucrania.

Por otro lado, confirmó que el Vaticano aún trabaja en la posibilidad de un nuevo encuentro con el patriota Parrilla; El jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa apoyó la invasión de Moscú a UcraniaVe una acción con una dimensión en esta ofensiva militar «Filosofía» proporcionado contra «Fuerzas del mal». «Trabajamos en ello»El Papa dijo que dependía de quién celebrar tal reunión. «Oriente Medio». Por primera vez en la historia en 2016 tuvo lugar un Ted-a-Ted entre dos líderes religiosos.

Vladimir Putin lo acusó de no citar

El conflicto dejó su huella a lo largo de la visita del Papa a Malta. El domingo, durante los Ángeles, en La Valeta, Francisco condenó «Guerra de Sacrificio» en una ucrania «Sacrificador». Cincuenta ucranianos lo esperaban a la entrada del Laboratorio de Paz Jean-XXIII, en Hal Far, en la costa sur de la isla, un centro de acogida y acompañamiento de inmigrantes, en su mayoría africanos. : «Cerrar el cielo ucraniano», «Proteger a nuestros niños».

