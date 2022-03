patricio ruiz

Enviado por El nuevo creador de pruebas de Windows 11 quiere la información de su tarjeta de crédito Las transacciones relacionadas son administradas por una cuenta de Microsoft (usuario) que administra todo detrás de escena. Puede acceder a él a través de Configuración de Windows 11> Cuentas> Su cuenta de Microsoft. Según, la introducción de la nueva experiencia de tarjeta de crédito de gestión de suscripciones de Microsoft 365 se refiere a PC con Windows 11. Es una herramienta para realizar compras. Solo para trabajar y jugar.

El objetivo del consumismo es reemplazar con precisión la vida real con el impulso de comprar (la relación con el consumidor se vuelve emocional y sexual) … http://www.casseursdepub.org/index.p…ousmenu=frugal

Otra adición a esta rutina es Smart of Control. Microsoft describe esto como una nueva función de seguridad para Windows 11 que evita aplicaciones peligrosas o poco confiables.

En otro infierno, el sistema realmente tiene que hincharse (por lo que, por supuesto, usa más electricidad, «verde» o no …). https://winaero.com/control-aplicacion-inteligente…de-windows-11/

También cambia el comportamiento de Microsoft Windows Update si una PC cumple con ciertos criterios. Windows Update ahora intentará actualizar el sistema Cuando la energía verde está generalmente disponibleSi tu PC está conectado y tiene datos regionalesIntensidad de carbono Disponible a través de socios de Microsoft como Power Map o What Time. Para realizar una actualización instantánea, tiene la opción de hacer clic en el botón «Actualizar ahora».

¿Es una buena idea desde una perspectiva de seguridad introducir una nueva experiencia en torno a la tarjeta de crédito de administración de suscripciones de Microsoft 365? READ No hagas clic en el enlace "Se ve así".

No he usado Microsoft 365, por lo que no estoy interesado en esta nueva característica.

¿Es creíble ver que la máscara intenta suscribirse al sistema operativo Windows?

Desafortunadamente, esto es creíble, pero si eso sucede, será Microsoft Muchos Gente en su contra…

Personalmente, no es obligatorio agregar basura de Microsoft (365, cuenta de Microsoft, OnDrive, etc.), y usaré Windows (equivalente a GNU / Linux) siempre que esté basado en el kernel de Windows NT / Win32. (Y no el desastroso Windows Core OS).

Esta historia de suscripción me recuerda a: (De la serie de dibujos animados de ToastyTech: http://toastytech.com/evil/errwindows.html)



Además, a medida que exploramos ToastyTech, nos damos cuenta de que muchas profecías de «broma» sobre Microsoft y otras importantes empresas de TI se están haciendo realidad…