El nuevo Apple TV 4K corrige un defecto importante de sus predecesores

¡Actualizado durante el discurso especial de Apple el 20 de abril, el nuevo Apple TV 4K rediseñó completamente un nuevo control remoto!

Durante la primera conferencia de este año, Apple lanzó y presentó los nuevos productos más atractivos Un nuevo iMac Y uno IPod Pro – Ambos están equipados con chip Apple M1 – pero Airtake, Un popular accesorio para encontrar objetos perdidos que llevan esperando casi dos años. La empresa solía revelarnos este evento. Un nuevo Apple TV 4K, Conserva el mismo nombre, pero tiene algunas características nuevas interesantes… ¡Nuevo control remoto!

Un mando a distancia (finalmente) rediseñado

Esta fue la principal desventaja de la generación anterior de Apple TV, atrayendo al menos todas las críticas. Una vez que una navegación táctil diminuta y caprichosa, el control remoto de la caja de TV de Apple ha sido reemplazado por completo. Nuevo Sri remoto Parece muy ergonómico: ¡grande, angular y equipado con teclas de navegación corporales reales! Apple no ignora el toque porque estas teclas de navegación están envueltas alrededor de una almohadilla, que recuerda mucho a los iPods más antiguos. En el borde vemos un botón para llamar a Sree, un nuevo botón Desactivar, un botón para retroceder, e incluso un botón de encendido ubicado en la parte superior derecha de la distancia. Desafortunadamente, no tiene el chip U1, por lo que no se puede encontrar en la red “Buscar” de Apple. Si a menudo pierde el control remoto, siempre puede colocar la cola en la parte trasera …

Además, tenga en cuenta que este control remoto es compatible con Apple TV 4K y Apple TV HD de generaciones anteriores. Cuenta hasta 65 euros para conseguirlo en la Apple Store.

Un Apple TV con hormonas

Con el regreso del Apple TV a 4K, ofrece una actualización aterradora, pero aún así es buena para aprender. El estuche ahora incluye 12 chips biónicos, que se encontraron en el iPhone XS. Como resultado, tenemos un mejor rendimiento para ejecutar juegos Apple Arcade, pero el Apple TV admite video 4K HDR y Dolby Vision a una alta velocidad de cuadros de 60 cuadros por segundo. Por desgracia, no 120 Hz como algunos informes más rumoreados, será La próxima generación.

Por último, Apple introduce una interesante innovación con este nuevo Apple TV 4K, que permite cambiar los colores de la imagen según la luz ambiental y el modelo del televisor conectado. Apple TV 4K ajustará así el balance de blancos utilizando los sensores del iPhone “Brinde a los clientes colores más precisos y contraste mejorado sin tener que ajustar la configuración de su televisor”, Explica Apple.

El nuevo Apple TV 4K estará disponible para pedidos anticipados a partir del 30 de abril y el envío comenzará en mayo. Cuente con 199 euros para la versión con 32GB de almacenamiento y 219 euros para la de 64GB.