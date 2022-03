El notario bloquea la venta de la casa de Patrick cuando tiene que pagar su préstamo pronto: ‘Estoy viviendo en el infierno’

Patrick, vecino de Fiese, firmó un acuerdo para vender su casa en julio de 2020. Al mismo tiempo, acababa de encontrar su nuevo hogar en Esno. Solo que el notario del comprador bloquea la venta y Patrick tiene un préstamo que pagar muy pronto. Nos habla del caos.

En la vida, las cosas no siempre salen según lo planeado. Patrick acaba de perder a su esposa y quiere mudarse a una casa más pequeña porque su salud ya no le permite mantener la casa que compartió con su difunta esposa. «Además de la salud, mi esposa murió en esta casa, entonces quería un cambio de aires…El explica.

Mientras firma su contrato de compraventa y debería haber firmado las escrituras dos o tres meses después según el notario, surge un problema. Un notario del futuro comprador de la casa de Patrick prohíbe la venta de la propiedad. «Según ella, los planos catastrales no se corresponden con el documento urbanístico: fue un terreno cerca de mi casa y de mis vecinos lo que causó un problema. Necesitaba una actualización«.

Entonces se envió un topógrafo para resolver los problemas de los planos. Solo una de las personas involucradas en este terreno se niega a pagar su parte de unos 600 euros, y los costos se reparten entre los propietarios. «Ella solo quiere donar un máximo de 200 euros. Por lo tanto, se puede decir que la venta también está prohibida por esta persona.«.

Y no hay forma de encontrar una alternativa: el notario del comprador no se mueve ni un ápice, para defender los intereses de su cliente, y ese plano catastral aún no ha sido actualizado.

Crédito a devolver en los próximos días

Con el deseo de dar paso rápidamente al futuro propietario de su casa, Patrick abandonó el edificio lo antes posible después de encontrar su nuevo hogar en Esneux. Por lo tanto, toma un llamado «préstamo puente» para poder pagar esta propiedad. ¿En qué consiste exactamente esto?

Un préstamo puente es útil cuando desea comprar o construir una casa nueva, pero aún no ha vendido su casa anterior o el dinero de la venta aún no está disponible. Financie la compra de su nueva propiedad. El banco otorga un préstamo a corto plazo que debe pagarse después de vender su antigua casa.

Como comprenderá, el problema radica en la segunda oración: el préstamo es corto y debe pagarse después de vender la casa antigua. Pero Patrick, atascado, aún no ha vendido su propiedad y el préstamo está a punto de vencer. Durante este período, generalmente pagamos un gran interés.



La casa de Patrick aún no se ha vendido oficialmente (© RTLinfo)

«Se supone que debo pagar los intereses de mi préstamo en unos días, pero no tengo ese dinero. Todos mis ahorros se destinaron al pago inicial de mi nueva casa, y solo tengo una pensión muy pequeña». Estoy viviendo un infierno, me está arruinando la vida. Ya llamé al banco para intentarlo. Les instó a que me dieran una fecha límite, pero aún no me respondieron, ya que la fecha límite se acercaba».

Patrick continúa llamando al notario de vez en cuando para ver si la situación se puede resolver. “Estoy desesperada. Me dijo que el notario del comprador busca problemas donde no los hay. Mis hijos me mantienen, pero no puedo pedirles que me paguen, ellos también tienen una vida para vivir”.

Milagro de última hora

«Es trabajo del notario asegurarse de que el proceso sea consistente y esté en línea con las expectativas del comprador”. El notario Raynaud Gregoire explica. «Es su responsabilidad asegurar al comprador que recibirá un artículo que cumplirá con sus expectativas. Sin embargo, es muy raro que tropieces durante mucho tiempo en un término medio. A partir de ahí, debe cancelar la venta o, como hizo el caballero, llamar al agrimensor e intentar saldarla lo más rápido posible. Si un vecino se niega a pagar su parte, ahí dejamos el campo de competencia del notario, y la discusión es en una mesa entre el vendedor y la persona..

Si un notario se encarga de pedir un informe al banco, generalmente el banco es más flexible

Renaud Grégoire es optimista sobre el aplazamiento del préstamo. «Si el vendedor va a su banco y pide un retraso, hay pocas posibilidades de que esto suceda. Por otro lado, si un notario asume la responsabilidad de solicitar un informe al banco, entonces, en general, el banco es más flexible y es posible operar.

Y si bien Patrick tuvo que pagar su préstamo a los pocos días, el milagro sucedió poco antes de que se publicara este artículo: su notario pudo negociar con el banco un aplazamiento de un mes en el último minuto. «Es una comodidad increíble. ¡Ahora, tendremos que encontrar puntos en común con el notario del comprador y firmar los títulos de propiedad lo antes posible!«