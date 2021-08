El muy flexible Mark LaVoe canta con su hermano Francis (video)

Créditos de las fotografías: Captura de pantalla de TF1

A partir de programas DF1. Y “Mask Singer” o antes de las nuevas temporadas “Baila con las estrellas”, El primer canal emitió un nuevo número “Dios Mistress”. Frente a 2,5 millones de espectadores, Florent Bagney, Pascal Obispo, Amir o Iris Mittener cantaron a dúo con los invitados sorpresa. Y uno de ellos conoce los mejores dones. De hecho, desde el comienzo del espectáculo, se presentó a la audiencia un tal Francis. Si su identidad completa no se revelara de inmediato, habría compartido el mismo apellido de un artista famoso que no era otro que su hermano. Si la audiencia lo reconoce rápidamente por su voz particular, Francis dijo: Desde el nacimiento de mi hermano, mi madre me encomendó esta tarea: Pareces pequeño. Pero para ver, una forma de darse cuenta. Tenga cuidado de no dejar que le pase nada .

Cargando Dailymotion Player …

“Me enseñó todo”

En el escenario de “Mystery Twins”, Francis y su hermano todavía tenían una identidad oculta al público. “Papá Noel, hija” Jax Dutroncall. Tan pronto como el espejo se despertó, Francis reconoció de inmediato … ¡a su hermano menor Mark Laoin! Encantados de encontrarse de nuevo, los dos quedaron hipnotizados rápidamente por Lao, quien sonrió durante su actuación en vivo, antes de caer en las manos del otro al final de la actuación. Después de muchos meses juntos, un movimiento real los alcanzó. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a mi hermano. Hablamos por teléfono, enviamos mensajes pero … Un lanc “Entrenador de voz Quien, tan flexible, no dudó en escapar algunas lágrimas: Nunca esperé verlo. Buscaba un cantante, un cantante o un actor, alguien con talento en las artes. (…) Realmente hizo mi educación musical y artística. (…) Me enseñó todo .

Fue un momento intenso y emotivo que conmovió a 2,5 millones de espectadores, especialmente porque Francisco aprovechó su visita para hablar sobre su lucha contra el analfabetismo. ¡Dos hermanos es una secuencia inolvidable!