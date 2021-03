El momento de la primera crisis

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se perdió dos pasos mientras abordaba una fuerza aérea el 19 de marzo. Carlos Baria / REUTERS

J.Biden perdió dos pasos mientras abordaba el Air Force One el viernes 19 de marzo. De repente resolvió sus errores de pie. Esto es indudablemente espantoso, pero, en esta área, el presidente de mayor edad de los Estados Unidos tiene menos margen de error que sus predecesores. El poder más grande del mundo que quiera ser así, no volverá a tropezar jamás. Veamos si la persona involucrada, que se vio afectada por tragarse las escaleras como un adolescente, ya no aceptará la acción de un senador.

El incidente de Coldbridge, que la Casa Blanca achacó a la Casa Blanca por querer un criminal, coincide con las primeras dificultades de la nueva administración. Después de sesenta días de ser fiel a un plan bien preparado de antemano, ahora avanza hacia lo desconocido.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien Los primeros 100 días de Joe Biden en la Casa Blanca: habla un poco, gobierna duro

Aquí comienza a desestabilizar la frontera con México, con la llegada de migrantes que huyen de Centroamérica, entre ellos muchos menores que se encuentran sin apoyo. Una historia antigua, posteriormente actualizada Huracanes ETA e Iota en el otoño de 2020, Los desastres naturales pronto cazarán con la suficiente eficacia como para atraer el sueño americano.

Los republicanos corren hacia la brecha

Discurso presidencial de Metronome, Jen SakiTropezó el jueves, al responderle, la expresión utilizada por un periodista “Crisis fronteriza”. Este último de hecho está oficialmente prohibido, por lo demás muy neutral “Desafío fronterizo”. METROMe Sackie luego se recuperó, pero hay indicios y la guerra semántica ha comenzado.

Aparentemente, el Partido Republicano se está precipitando hacia la transgresión, defendiendo un modelo de Trump que creó campamentos de tiendas en el lado mexicano y negándose a transformar a Estados Unidos en una nación construida por la inmigración. No tiene prisa porque es sordo El abrumador programa de apoyo adoptado por los demócratas en el Congreso y la opinión pública cuenta con un gran apoyo. Donald Trump no solo ha anunciado objetivos no relacionados con las vacunas para sus conciudadanos, sino que solo está publicando aquellos que sabe que su sucesor puede superar.

Lee esto tambien Republicano, el enfermo de la democracia estadounidense

Este panorama le permite a Joe Biden reintroducir la irracionalidad que le dio la tarea de luchar por sí mismo. “Baja la temperatura”. Imágenes provocadas por la inmigración, o mejor dicho por los republicanos, la ira y el pánico.

Tienes el 41,41% de este artículo. El resto es solo para suscriptores.