El médico de Maradona, Leopoldo Luke: “No traté así a mi padre”

Leopoldo Luke

Leopoldo Look, El doctor que vino con Diego Maradona yEn los últimos meses de su vida volvió a defenderse luego de que los familiares de la estrella pusieran su nombre bajo sospecha por negligencia.

“Ni siquiera traté a mi papá así”. , Dijo Samuel profesionalmente entre lágrimas en una conversación telefónica con “Chic” Kelplung Crónicas.

Esta mañana, Luke apareció arbitrariamente frente a la Fiscalía que investiga la muerte de Maradona. Quería declarar, pero por ahora no podía hacerlo porque el juez aún no había definido su situación práctica. Por ahora, sus abogados dijeron que no habían sido notificados de la denuncia formal.

Hijas de Diego Armando Maradona Y El abogado de Diego Fernando, yerno producto de su relación con Verónica Ojeda, Apuntaron a Luke. El médico le aseguró que ella no era responsable de la salud de los “diez” y que aceptaba una de las preocupaciones de la familia de encontrar un médico para atender la salud de la campeona del mundo.

“ Lo que espero es que cuando esto termine alguien me disculpe y toda la familia me agradezca “, Él prometió.

Luke notó el estado de Maradona después de la operación de un hematoma subdural en la cabeza: “Diego estaba bien después de la operación, tenía algunas secuelas en el corazón, pero podrían operarlo”. Las afecciones cardíacas son comunes a su predecesor, pero no es peligroso realizar ninguna acción para el alta. De lo contrario, se los habrían llevado “.

Mario Brady, abogado y actual socio de Veronica Ojeda

“Ambulancia en la puerta, ¿había criterio para que Diego tuviera un desfibrilador en la habitación? No”, dijo el médico.

Anteriormente, Mario Brady, abogado y actual socio de Verónica Ojeda, comentó: “La muerte de Diego era inevitable”. Según el abogado, hasta donde se sabe, no existen “componentes adecuados, medicamentos para el corazón ni estudios clínicos” para abordar la salud del ex campeón mundial.

“Obviamente, si una persona tiene un problema cardíaco severo, no le has dado medicamentos, al menos no has hecho estudios para saber cómo está, al menos hay que investigarlo”, comentó.

Agregó que por su contrato con Maradona pudo confirmar que “Diego quería vivir, no morir como él”.

Cuando se le preguntó sobre el golpe que sufrió el exfutbolista, Luke dijo: “ No me dijeron nada al respecto, no tuvo nada que ver, la autopsia ya había marcado la causa de la muerte. ”.

Esta mañana, y tras los allanamientos en la casa y el consultorio de Maradona, el ex abogado y representante del futbolista Matthias Morla salió en su apoyo. “Entiendo y comparto la prueba, pero sé, Dr. Luke, lo que hizo por la salud de Diego, cómo lo cuidó, cómo fue con él, cómo lo amaba”, dijo en una publicación en su cuenta en la red social Twitter. .

“Diego te amaba, no te dejaré solo como su amigo. Te ha dejado sangre, sudor y lágrimas. La verdad siempre gana”, agregó.

Morla aún no ha podido acceder al caso porque no representa a nadie porque su cliente, Maradona, se le acercó este lunes con una carta autorizando la representación de las hermanas “Belusa”. Son Claudia Nora, Ana Estella, María Rosa y Rita Mabel, quienes interpusieron demandantes en el caso de muerte de la estrella.

