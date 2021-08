El malware se ha apoderado de las cuentas de Facebook de 10.000 usuarios de Internet

El malware atrapa a sus víctimas prometiéndoles cupones de descuento.

Más de 10,000 usuarios de Facebook de 140 países diferentes han comprometido sus cuentas de Facebook después de descargar procesadores falsos infectados por el caballo de Troya identificado como Fly Trap. Estos datos fueron divulgados por la Agencia Estadounidense de Seguridad Móvil, Zimbirium.

Los investigadores de Gimbrium desarrollaron malware y aplicaciones falsificadas por ciberdelincuentes en Vietnam a principios de este año y comenzaron a distribuir aplicaciones infectadas en marzo.

Para atraer a sus presas, los piratas informáticos utilizaron temas cambiantes como códigos de descuento para Netflix, códigos de descuento para Google Adwords y votaciones por el mejor equipo de fútbol. La aplicación se gana la confianza de los usuarios de Internet con diseños de alta calidad.

Además de las credenciales de Facebook, Flytrop puede robar registros de ubicación, direcciones de correo electrónico, direcciones IP, cookies y tokens de acceso de los usuarios que iniciaron sesión en Facebook, lo que generalmente permite que las aplicaciones inicien sesión o interactúen fácilmente con Facebook. Después de acceder al Facebook de las víctimas, los ciberdelincuentes pueden compartir aún más sus aplicaciones infectadas enviando mensajes a los contactos de la persona pirateada a través de la red social.

En aplicaciones sucias, vote por el cupón de Gigi, los anuncios de cupones de Gigi o el fútbol europeo. La compañía dice que Google eliminó las aplicaciones infectadas de su tienda inmediatamente después de recibir la queja de Gimbrium. Sin embargo, todavía se encuentran en otras tiendas secundarias. Así que tenga cuidado si usa una de estas tiendas.

“Flytrop es un ejemplo de robo de pruebas de amenazas actuales y activas contra dispositivos móviles. Los dispositivos móviles suelen ser un tesoro de información de inicio de sesión insegura para cuentas de redes sociales, aplicaciones bancarias, herramientas comerciales, etc. Las herramientas y técnicas utilizadas por Flytrop no lo son dispositivos móviles nuevos pero avanzados. Pueden ser útiles por falta de seguridad. No pasa mucho tiempo antes de que una parte malintencionada tome una trampa para moscas o cualquier otro caballo de Troya y lo convierta en información más importante. Los investigadores concluyen.