El junio más caluroso de América del Norte

Unos días antes que otros importantes sistemas de monitoreo del clima terrestre, Copernicus presentó estimaciones de temperatura para el miércoles 7 de julio y junio. Esta sería la cuarta medición más cálida del mundo. Según Copernicus, junio de 2021 es el cuello y cuello de junio de 2018, detrás de 2016, 2019 y 2020. Sin embargo, las clasificaciones establecidas por el Servicio de Monitoreo del Clima de la UE ocultan fluctuaciones significativas.

Junio ​​de 2021 es el junio más caluroso en América del Norte, según Copernicus. Desde una distancia. “Se observaron condiciones de calor récord allí, primero en el suroeste de los Estados Unidos, luego en el noroeste del país y en el suroeste de Canadá., Leímos en el boletín de Copernicus. El récord histórico de temperaturas máximas diarias en Canadá se batió durante tres días consecutivos en Columbia Británica. La situación de la cuenca muestra que las áreas afectadas tenían un suelo inusualmente seco. “ Por tanto, existe un mayor riesgo de incendio en el resto de la temporada.

En América del Norte, la temperatura media se ha desviado drásticamente de lo “normal”, es decir, el promedio registrado durante los últimos treinta años, es decir, de 1991 a 2020. En junio de 2021, estaba 1,2 ° C por encima del promedio en América del Norte. Para medir esta desviación, compare con años anteriores: junio de 2017 (+ 0,39 C), junio de 2018 (+ 0,24 C), junio de 2019 (+ 0,16 C), junio de 2020 (+ 0,40 C), según datos de Copernicus. Así, la anomalía de calentamiento que afecta a América del Norte es casi 1 ° C más alta que la anomalía promedio de los cuatro años anteriores.

Tenga en cuenta el aumento promedio

Estas desviaciones de lo “normal” se explican por la temperatura registrada en muchas ciudades. El caso de Lytton en la Columbia Británica, Canadá, recibió mucha cobertura mediática, con temperaturas cercanas a los 50 C y un incendio posterior que destruyó rápidamente la ciudad de unos 300 habitantes. En otros lugares, sin embargo, los registros han caído: 46,1 ° C en Portland (Oregon) y 42,2 C en Seattle (Washington).

En Europa, según datos de Copernicus, la situación fue la peor en junio, aunque fue la segunda peor en junio. El Servicio Europeo de Monitoreo indica grandes fluctuaciones: el noreste del viejo continente está marcado por el termómetro más alto, especialmente sobre Finlandia y Rusia. “Las regiones más cálidas de Europa van desde el noroeste de África hasta Europa, el sureste de Irán, Afganistán y ‘Pakistán Occidental’ con temperaturas inusualmente altas., Explica Copérnico. Europa occidental está relativamente preservada.

