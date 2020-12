El jugador de 104 años derrotó a Covid-19 tras ser tratado en un hospital de Madrid Kolumna24.pl

España: El jugador de 104 años derrotó al Covid-19 después del tratamiento en el Hospital Kolumna24.pl de Madrid

Noticias del mundo del país

© PixaBay / Dominio público El lunes, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid dio de alta a un paciente de 104 años, y tras permanecer en ese centro durante varias semanas, se consideró recuperado de Covid-19. Son otros 100 años para vencer esta neumonía severa.

España: 104 años derrotados por Covid-19 tras tratamiento en un hospital de Madrid

En un comunicado difundido en la tarde, las autoridades del Hospital Capital aclararon que Elena, de 104 años, fue hospitalizada luego de contraer el SARS-CoV-2. Es de destacar que la anciana también tuvo complicaciones.

“Nuestra paciente tuvo que ser tratada en la unidad de cuidados intensivos dentro de dos semanas”, dijo la administración del hospital en un comunicado de prensa, señalando que su vida ya no estaba en peligro.

El doctor Álvaro Alejandro de Ona, que asistió a la fiesta de despedida de la paciente el lunes, destacó la alta inmunidad del cuerpo de la anciana.

“La Sra. Elena estuvo con nosotros el año pasado, en ese momento estaba hospitalizada con influenza A.

Desde abril se han confirmado varios casos de mujeres mayores de 100 con Covid-19 en España. La mayor de ellas, y al mismo tiempo la mayor superviviente de la enfermedad en el mundo, es Maria Branias Moreira, de 113 años, de la localidad catalana de Olot, en la provincia de Girona, en el noreste de España.

Es cierto que Branias Moreira sucumbió a Covid-19 en la primavera sin síntomas graves, pero después de la recuperación, es poco probable que salga de su habitación. Sus actividades favoritas incluyen escuchar la música de Frederic Chopin, quien tocó sus piezas en el piano.

Aeropuerto Marcin Zatika (PAP)

Asunto / Hombre /

Todas BLOG EXTRANJERO COVID19 MUST FOR SIGNS IN MORERA ELENA BRANYAS LUNG HOSPITAL LUNG HOSPITAL LUNG HOSPITAL ESP

El contenido del artículo puede mostrar enlaces de afiliados a productos específicos, con los que puede realizar compras en la tienda en línea especificada. No incurrirá en ningún costo mientras mira los programas. Realizar compras a nuestro socio le permite desarrollar el servicio de información Kolumna24.

Galería comercial Kolumna24 para lectores de noticias España: ¡104 años por delante del Covid-19 tras el tratamiento en el hospital de Madrid!

¿No sales de casa? No hay problema porque a partir de ahora puedes acceder a la plaza comercial Kolumna24 con productos seleccionados de muchas tiendas online. Una amplia gama de productos en un solo lugar de diferentes categorías, disponibles para compra online con entrega directa a domicilio. ¡Cuida tu salud y la de los demás limitando el contacto con extraños!

Viernes Negro 2020 Artículos para el hogar y jardines Ropa deportiva para calzado Juegos Mantenga la salud y la belleza de las categorías de motocicletas familiares

Zobro: criticamos la decisión del primer ministro en la cumbre de la UE

Kraska: las restricciones en forma de máscara, distancia y limpieza se mantendrán hasta el próximo verano

Reino Unido: se ha descubierto un nuevo tipo de coronavirus y se ha propagado más rápido

Estados Unidos de América: La votación del Colegio Electoral para elegir al presidente finalmente comenzó

Estados Unidos de América: ha comenzado el proceso de vacunación contra el coronavirus

Niedzielski: Las restricciones se extendieron hasta el 17 de enero por temor a la tercera ola de coronavirus

Escalar en la versión inteligente: una oportunidad de ahorro para los gobiernos locales

Bomba de calor para todos. ¿Por qué vale la pena invertir?

Asentamiento de autónomos en Reino Unido

Anna Novak-Ayps en el programa “Patente para el hogar”: Para Kristoff, era difícil aceptar que él estaba conmigo en el programa. Pensó que yo era su asistente

Ód: Los animales de ód son importantes. Un millón de zlotys se destinarían a apoyar a los animales de Lodz

Rtv ideas de regalos de navidad en tiendas online? [Raport Grudzień Rtv]

Dispositivos multifunción ¿Ideas para regalos de Navidad en tiendas online? [Raport Grudzień Urządzenia Wielof.]

¿Ideas de regalos navideños de naturaleza en tiendas online? [Raport Grudzień Natura]

Servidores y redes ¿Ideas para regalos de Navidad en tiendas en línea? [Raport Grudzień Serwery I Sieci]