El jefe sindical Dirk Jingler ataca a la DFB: “película catastrófica”

Berlina. Dirk Zingler (56), presidente del club de la Bundesliga, ha sido un crítico vocal de la asociación de fútbol alemana FC Union Berlin y director de DFP, Oliver Pierhoff. “Desafortunadamente, nuestro sistema de paraguas presenta un panorama desastroso. No solo los problemas del personal en las últimas semanas y meses, sino también el camino recorrido ”, dijo Singler en una entrevista con el club capitalino TV AFTV el viernes.







“Tenemos que devolver el fútbol de la selección alemana a la gente. Lo que sucedió fue un completo error para mí. Culpo a Oliver Pierre por querer crear una marca a partir de la selección alemana”, dijo Zingler. “Es inaceptable estar dirigido principalmente a” horarios televisivos y políticas de marca “, dijo Jingler.” Necesitamos tomar lo contrario, porque creo que el crecimiento negativo de la asociación alemana de fútbol está teniendo un impacto negativo en el fútbol de clubes “.







Molesto por la alienación funcional

El jefe de hierro siente la creciente alienación. Podrías perder 6-0 contra España en noviembre, pero tienes que afrontarlo de otra manera. “No se habla de lo que esto afectará realmente a los fanáticos del fútbol. Se está discutiendo en términos del juego, y muestra que algunos de los hombres de la Asociación Alemana de Fútbol han perdido completamente el contacto con el verdadero fanático del fútbol”, comentó Zingler.







No es de extrañar para el activista que la afición de su club ya no esté animando a la selección. “No puedo imaginar que alguien que ama el fútbol aquí en Alte Forester quiera ver jugar a la selección nacional en vivo en este momento porque no tiene nada que ver con el hecho de que realmente se convirtió en un fanático del fútbol”, dijo Zingler. (Dpa)