El iPhone 13 fue golpeado por una extraña pantalla rosa

Muchos usuarios han informado de este evento en los foros de Apple… juega con el lenguaje del árbol.

Los nuevos smartphones de Apple no están exentos de controversias y errores en capas. Desde su lanzamiento en septiembre de 2021, los iPhone 13 y 13 Pro no han dejado de hablar, por momentos Problemas de permiso de llamada, algunas veces Pantalla táctil que no responde correctamente a la entrada del usuario. La última controversia, y no menos importante, es la aparición repentina de una pantalla rosa que obliga al dispositivo a reiniciarse por sí solo.

Recordaremos especialmente iPhone 11 Y iPhone 12 En ese momento estuvo plagado de la aparición de una extraña pantalla verde. El iPhone 13, del que se informa en los foros de soporte de Apple, tiene pantallas rosas que parecen hacer que los usuarios quieran ver el iPhone en todos los colores. En total, se han presentado decenas de “quejas” en el foro de Apple desde octubre.

27 de octubre, Dipigar Por primera vez en el foro de Apple ha sido víctima de una extraña pantalla rosa, todo uso del iPhone es completamente imposible. “Llevo dos días usando el iPhone 13 Pro De repente, mi pantalla se volvió rosa y el dispositivo se reinició”., Él dice. “Sucede mucho, lo que hace que mi iPhone quede inutilizable”.

Desde entonces, muchos usuarios han denunciado los mismos hechos que siempre ocurren en distintas situaciones. “Me pasó lo mismo. Estaba tomando una foto cuando, de repente, mi teléfono se iluminó de color rosa y luego se bloqueó. No sé si debo revisar o ignorar mi dispositivo”., Informa Exclopin.

Por suerte para DPG, Apple reemplazó su dispositivo y desde entonces no ha vuelto a tener problema. Un regalo de una empresa que muchos usuarios han mencionado en vano que han solicitado. “Llamé al soporte de Apple e hicieron un diagnóstico y me dijeron que no había ningún problema”., Preciso Yashgupta97.

Blog chino mis conductores Apple emitió un comunicado afirmando que no había encontrado ningún problema relevante con el hardware. Apple aún aconseja a aquellos que tienen problemas para hacer una copia de seguridad de los datos e instalar la última actualización del sistema.

Por nuestra parte, encontramos el problema dos veces en nuestro iPhone 13 Pro Max. En ambas ocasiones, la pantalla se volvió rosa mientras tomábamos fotos y navegamos por la aplicación, lo que obligó a reiniciar el dispositivo. El problema que ocurrió hace unas semanas, no ha vuelto a ocurrir desde…