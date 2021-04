El ingenioso helicóptero intenta la hazaña de volar a Marte

Solo durará 40 segundos, pero no le faltará historia: el primer vuelo de un vehículo motorizado en otro planeta, rechazado, podría finalmente ser probado por el ingenio de un helicóptero de la NASA en Marte el lunes.

“Solo hay un primer vuelo a un planeta”, exclama Mimi Ang, directora de proyectos de helicópteros. Añadió que el ingenio es un “explorador”.

“La NASA espera que el primer vuelo de su ingenioso helicóptero tenga lugar antes del lunes 19 de abril”, dijo la compañía el sábado.

Se espera que el vuelo despegue a las 3.30 am (hasta las 07.30 am), y la NASA planea transmitir la recepción de los primeros datos en vivo en Internet desde las 6.15 am (hasta las 10.15 am).

Originalmente programado para el 11 de abril, se retrasó debido a un problema técnico con la prueba de sus rotores.

La principal incertidumbre que podría afectar el vuelo de este helicóptero es el viento, que aterrizó en Perseverance Rover el 18 de febrero en el Planeta Rojo.



Esta función es un verdadero desafío porque la densidad del aire marciano es solo el 1% de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, solo empujando el aire pueden los impulsos levantar el peso. En Marte, explicó Mimi Ang, “hay menos moléculas que empujar”.

Aunque la gravedad es menor que la de la Tierra, los equipos de la NASA tuvieron que construir un motor ultraligero (1,8 kg) cuyas palas serían mucho más rápidas que un helicóptero estacionario, esperando el éxito. Con sus cuatro pies y dos palas Super Imposs (1,2 m de largo), parece un dron gigante.

– Video en color –

En 1903, esta acción equivaldría al primer vuelo de un vehículo motorizado en la Tierra de los hermanos Wright a Marte. Incluso un trozo de tela de este avión, que despegó hace un siglo en Carolina del Norte, EE. UU., Se ha colocado inteligentemente.

Este último no correrá ningún riesgo en su primer intento. “Queremos que el primer vuelo sea seguro”, dijo Tim Cunham, gerente de operaciones de helicópteros.

Se eleva verticalmente a una altura de tres metros, una subida que dura unos seis segundos. Luego circulará durante treinta segundos, tiempo durante el cual se posicionará en la dirección del rover antes de aterrizar.

Recibe sus instrucciones de la tierra hace unas horas, pero luego vuela automáticamente, analizando su posición relativa al suelo.

Después del vuelo, el helicóptero enviará datos técnicos al rover sobre lo que ha logrado, que se enviará a la Tierra. En estos datos iniciales, se tomará una fotografía en blanco y negro del suelo directamente debajo de él mientras se está en el aire.

Al día siguiente, una vez recargadas las baterías, el helicóptero envía una foto en color del horizonte tomada por su otra cámara.

Pero las imágenes más asombrosas tienen que provenir del rover de diligencia, al que se mantiene un seguimiento de varios metros de distancia, y tienen que disparar el avión.

Después de esto, se enviarán videoclips. Los equipos de la NASA creen que uno de ellos mostrará un vuelo ingenioso.

Elsa Jensen, jefa de cámaras de Rover, dijo que el video completo se enviará “en los próximos días”. “Habrá sorpresas, y las aprenderá al mismo tiempo que nosotros. ¡Así que saquemos las palomitas de maíz!”

– “Atrévete a hacerlo” –

Cuatro resultados son posibles, advirtió Mimi Ang: éxito total o parcial, datos faltantes o fracaso.

Si tiene éxito, el segundo vuelo no se realizará después de cuatro días. Se planean hasta cinco vuelos en total, lo que aumenta la dificultad.

La NASA quiere elevar el helicóptero a una altura de 5 metros y luego intentar moverlo hacia los lados.

La “vida útil” del ingenio se determina cada vez “en función de cómo desciende”, explicó Mimi Ang. Significado: Si logra evitar el accidente.

“Cuando lleguemos al cuarto y quinto vuelo, nos divertiremos”, prometió. “Queremos llevar nuestro vehículo al límite” y “correr riesgos”.

Pase lo que pase, después de un máximo de un mes, la prueba de diligencia se detendrá y permitirá que el rover de diligencia se involucre en su misión principal: buscar rastros de vida antigua en Marte.