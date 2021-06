El increíble nacimiento de Troy Bellicario: “El trasero frente al parabrisas”

Patrick J. de la serie “Suits”. Adams y la actriz Troyan Bellicario de “Freddie Little Liars” dieron la bienvenida a su segundo hijo. Elliott sorprendió a sus padres durante un increíble parto. El excolega de Megan Markle contó detalles …

Patrick J. Adams y Troy Bellicario tuvieron un nacimiento de rock and roll. Cuando nació su primera hija, Aurora, hace dos años, el parto duró casi 26 horas. Entonces, la actriz de “Freddie Little Liars” no entró en pánico cuando comenzó a dar a luz en el auto camino al hospital durante su segundo parto.

Patrick J., ex socio de Megan Markle en “Suites”. Adams describió la aventura en el podcast “Katie’s Grip”: “Tan pronto como presiono el botón (estacionamiento) y recojo el boleto, ella grita. Para cuando me doy la vuelta y vuelvo la cabeza, el troyano está a cuatro patas y se vuelve nuclear. Fui al guardia de seguridad y le dije: ‘Todo esto está sucediendo en el auto. ¡Tienes que traer la silla de ruedas aquí, tienes que traer a la gente, a toda la gente, a todos los expertos! ¡Está sucediendo! ‘“

Pero las cosas pasan rápidamente y los cuidadores no tienen tiempo para bajar. El padre de 39 años tiene que darse a luz a sí mismo: “Tan pronto como abro la puerta, Troyan hace uno de sus increíbles gritos. Así que siempre está a cuatro patas, con las nalgas hacia el parabrisas. Su trasero es igual a mi cabeza, así que voy a bajarle los pantalones y su cabeza está ahí. No hay lugar para el pánico. Tienes que afrontar esta situación.“

El actor comprueba que el cordón umbilical no está alrededor del cuello de su hija y la da a luz. Troyan agrega: “Estoy mirando por encima del hombro porque todavía estoy en cuatro patas … y veo a Patrick sosteniéndola boca abajo, ella llora, así que deseo, ‘Ella está viva, está bien. Ella suspira.“”

La joven compartió una foto del lugar donde se estaba llevando a cabo el parto. Su hija Elliott Rowena Adams lo hace maravillosamente.