El emperador romano Augusto descubre accidentalmente una cabeza de mármol de 2.000 años que representa la edición nocturna de Francia occidental

Los arqueólogos todavía están luchando por reunir suficiente evidencia antes de llegar a las conclusiones finales sobre la ubicación de la cabeza de mármol de 2.000 años de antigüedad. Se refiere a Augusto, nieto y nieto de Julio César, el primer emperador de la antigua Roma.

(Mapa: Oyster-France)

A veces, un día normal no necesita nada para resultar extraordinario. El arqueólogo Francesco Giancola pudo haberlo pensado hace unos días cuando estaba restaurando una muralla medieval en la ciudad de Isernia, en el centro de Italia.

El científico encontró una cabeza de mármol en ese lugar, de 35 centímetros de alto, de unos 2000 años.

“Mientras cavamos, vi un patrón debajo de la tierra, El arqueólogo explica al canal estadounidense CNN. Así que continuamos cavando hasta que se despejó el bloque de mármol. Inmediatamente me di cuenta de que era una cabeza que había identificado como perteneciente a la estatua de Augusto debido a la forma del cabello y los ojos. “

Augusto fue el primer emperador de la antigua Roma y nieto de Julio César. Tras este descubrimiento, el arqueólogo informó a las autoridades locales. Enviada allí, Maria Dilletta Colombo, arqueóloga del departamento regional del Ministerio de Patrimonio Cultural italiano, descubrió este hallazgo excepcional. “20 a. C. a 10 d. C.”, CNN

La cabeza fue encontrada durante los trabajos de restauración en una muralla medieval en la ciudad de Isarnia. (Foto: Captura de pantalla Arqueología Soprindentensa, Belly RT e Pasagio del Molis / Facebook)

Estatua de dos metros

“Es una estatua importante, pero no sabemos por qué estaba aquí. Tilletta Colombo dijo a la televisión estadounidense. La cabeza puede haber sido instalada en un templo o foro dedicado al culto de la familia imperial. Pero estas son solo suposiciones, porque no sabemos dónde está el foro. “

Según los expertos, la cabeza formaba parte de una estatua de dos metros de largo. En cuanto a los materiales, la cabeza está hecha del mismo mármol de Lunigiana que utilizó el escultor renacentista italiano Miguel Ángel.

El alcalde de Isernia, Giacomo di Apollonio, está satisfecho con el descubrimiento. “Izernia tiene una historia muy antigua y hay restos arqueológicos por toda la ciudad”. Este es el descubrimiento más importante para Isernia, ya que muestra la presencia de edificios de especial importancia. »

El líder de Augustus de 2.000 años fue descubierto recientemente en Italia (Foto: Captura de pantalla de la arqueología de Soprindentenza, Belly RT e Pizagio del Molis / Facebook)

¿Quién fue el emperador Augusto?

Augusto, una figura importante de la antigua Roma, nació el 23 de septiembre del 63 a. C. J. – C. El sobrino más joven de Julio César, pronto será su heredero. En el 27 a. C. se convirtió en el primer emperador romano en derrocar al hijo natural de J-C, César, Bruto y Mark Antoine. Permanecerá en el cargo durante cuarenta años hasta su muerte a la edad de 76 años.

Su gobierno, marcado por la paz sin victorias ni invasiones, permitió a Roma ganar influencia y acelerar su crecimiento. La ciudad tiene edificios famosos como el Acueducto Aqua Alcetina, el Arco de Octavio y el Templo Palatino de Apolo.

En Cole, Augusto ordenó la fundación de nuevas ciudades y la construcción de los primeros monumentos públicos entre el 10 y el 20 d.C.