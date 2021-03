El documental “Ciudadano Kidano” en Arte encontrará la insoluble ecuación de Takeshi

Imagen extraída del documental “Citizen Kidano” (2020) de Yves Montmore. Takahiro Wada / Suysha Inc.

Como la otra gran “Q” – Charles Foster Kane O Franz Kafka -, Takeshi Kidano es un misterio Dado para que todos lo vean. Ese documentalYves Montmore Dedicado al arte Animador, actor y cineasta japonés La solución no es asumir que existe. Pero aún Ciudadano Kitano ¿Recuerda esa afirmación: un matón del barrio pobre de Tokio quería una carrera de cómic televisivo más corta que Yakuza, quien se convirtió en una figura prominente en el cine Attur?

Kitano, visto desde Europa, apareció por primera vez como actor, En Furio, De Nagisa Oshima, en 1983. Enfrentando a los prisioneros británicos interpretados por David Bowie y Tom Conte por orden del aristocrático capitán Riucci Sagamoto, Kidano no solo era un oficial no tripulado, sino todo un pueblo japonés que se embarcaba en una aventura imperial sobre la que no tenía control.

Una interesante entrevista con Kidano arroja luz sobre su decisión de dirigir el espacio de esta experiencia. Cómo describe su (pero enorme) actuación Oficina Fue recibido con risas por parte del público japonés, cómo impuso una especie de ascetismo para redefinir su imagen. Porque Ojima se arriesgó a entregar el papel del sargento Hara a un bufón, a un hombre que había estado actuando con ridículos disfraces durante muchos años en las pequeñas pantallas japonesas. En el nombre de Pete Takeshi, El estado público no se eliminó de Penny Hill en el Reino Unido.

Dinamita su propio trabajo

Sin renunciar a esta lucrativa carrera, Kitano siguió interpretando a un actor Furio, En las películas de Yakuza (sobre la mafia japonesa), antes del movimiento en 1989, con Policía violento. Tenía entonces 42 años. Tenía 1993 y tuvo que esperar hasta el examen. Sonatina En Cannes, en su caso particular, deberían proporcionarse sus líneas de cineasta. La secuela: maravillosa y muy autobiográfica. Regresar a los niños (1996), su mejor película, y Hana-iru, Thriller violento, emocional y estilizado, León de Oro de Venecia en 1997 – confirma esta distinción.

En Francia, el éxito general Verano de Kikujiro (1999, Que se puede encontrar en Arte después del documental de Montmeyer) convierte a Kitano en una celebridad. En su pais, Akira Kurosawa es el mejor antepasado del cine japonés, Que fue apodada, y esta es una de las escenas más notables Ciudadano Kitano, Muestra a un viejo maestro enfrentándose a un Takeshi y no sabemos si es tímido o indiferente.

Pero, a diferencia de Clint Eastwood (para permanecer en la categoría restringida de directores de teatro que actúan en sus propias películas), Kidano no se acomodó cómodamente en su estatus. Por ejemplo, su pintura, expuesta en la Fundación Cartier en París en 2010, es objeto de su propia burla. Aquiles y tortuga (2008), donde se consolida como un artista sin orinal y sin éxito. Podemos leer fácilmente la sonrisa de un colegial en su rostro que se burló de un maestro. sí Ciudadano Kitano Todo lo prueba, la trilogía autobiográfica del artista es o un intento de transformar sus propias obras en una trilogía biográfica satírica, o como un artista que roza la auto-parodia en sus últimas películas de gánsteres. Aquí es donde se cierra el rompecabezas.