El director revela la “decepción” final y da detalles sobre el episodio 9.

Publicado el 5 de marzo de 2021 El capítulo final de la serie Vandavision, Tenemos uno Buenas diez preguntas Quien aún no tiene una pequeña respuesta. Episodio 9 Entonces. Especialmente esperado por los fanáticos, Y puede ser un poco más dependiendo del director de la serie, ¿Quién decide que la final no agradará a todos?.

Advertencia: saqueado de los primeros ocho capítulos de este artículo Vandavision. No lea si no quiere estropearse.

El ultimo capitulo de Vandavision

¿Qué podemos esperar realmente? Capítulo 9 Vandavision ? Bueno, antes que nada, debes recordar que la Temporada 2 no está del todo en la agenda La serie nos permitirá presentar Dr. extraño. Entonces, el final de la serie será el comienzo de algo más.

Sin embargo, esperamos que todas nuestras preguntas sean respondidas y que no tengamos que esperar. Ver la siguiente tarea de Dr. extraño Entender qué destino se le asignará a White Vision, Vision y Wanda. Pietro falso, también, mientras estábamos en eso. Hemos apostado mucho por este último episodio y todos hemos Teorías sobre este enorme final. Tengo que decir que la serie Vandavision Felizmente nos sorprendió, Ponga el listón demasiado alto con los primeros ocho capítulos.

El director quiere advertir a los fans de mcu

Al abordar Nuestros compañeros de EW, Matt Shakman, director Vandavision, Dicho:

Yo creo El público tendrá la impresión de que el viaje es satisfactorio. Sé que hay muchas teorías sobre el programa; No hay duda de que se sentirán decepcionados por la elección de nuestra teoría. Pero todavía decimos La historia de Wanda frente al dolor, Que aprende a aceptar esta pérdida, y la gente cree que el resultado es sorprendente y satisfactorio y que parece inevitable, Porque es la misma historia que siempre han visto.

Si sigues las palabras de Shakman, No debemos creer completamente el hecho de que la visión puede salir viva Serie Vandavision. Dado que esta es una historia sobre un dolor inaceptable, no tiene sentido simplemente revivir Visión. Además, como se vio en el artículo anterior, Ver en Spider-Man: Lejos de casa, Está en la lista de víctimas a las que rendir homenaje. O sin trabajo, etc. Hombre araña Los eventos tienen lugar varios meses después Vandavision.

Sabemos por otra entrevista con Shakman Aficionados, Qué Fox Pietro ocupará un lugar destacado en el episodio finalShakman no pudo decirnos más. Nosotros, por nuestro lado, esperamos no estar tan decepcionados, pero si la serie sigue su ritmo, todo debería ir bien. Somos optimistas.