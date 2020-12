El director dice que le gusta la serie de rodajes.

“30 Silver” es una serie de HBO llena de espiritualidad y horror. Su creador y director Alex de la Iglesia habla de inspiración, escenas duras y colaboración con actores.

Conrad Schwartz: Si pudiera decirles a nuestros lectores cuál es la idea principal y el tema de la serie “30 piezas de plata”, ¿cuál sería?

Alex de la Iglesia: La lucha entre el bien y el mal: este es el tema principal. La pelea no solo es intensa, es muy emocionante. Estas series mostrar Lleno de acción y hermosos personajes. Es importante destacar que esta acción no ocurre como estamos acostumbrados en Nueva York, sino en algún lugar más profundo de España. Esto también es importante porque es como una prisión para los héroes españoles de esta serie. La ciudad donde termina el protagonista tiene la forma de un castillo; para salir, debes cruzar la entrada a la muralla de la ciudad. Esta es la única manera.

Mi serie es similar a Stallone en las películas de Rambo, el gobierno, en este caso el Vaticano, envía a un sacerdote a España como castigo para sacarlo de lo que está pasando en Roma. Al comienzo de la serie, los enemigos del padre Vergara descubren que tiene una de las monedas (título “30 piezas de plata” – nota del autor). Él mismo no se dio cuenta de que había algo en las cosas que pertenecían a Judas.

En su trabajo creativo, ya se ha ocupado de asuntos espirituales, creencias, sacerdotes, exorcismos y más. ¿Qué te hace interesado en temas como este?

Estos temas siempre han sido parte de mi vida. Me encantan las películas de terror y las películas y los libros de fantasía. El primer libro que compré cuando era niño fueron los cuentos de Edgar Allan Poe, y el segundo libro fue Kadulhu Fiction. “Call of Kadulhu” va conmigo todo el tiempo. Pero esa es una parte de la respuesta, la otra es la religión. Mi papá iba a la iglesia todos los días y yo iba a la iglesia todos los domingos hasta que tenía 18 o 19 años. Posteriormente estudié filosofía en la Universidad de los Jesuitas. El alma, la inmortalidad, la fe, así como el bien y el mal, están muy cerca de mí. Mi curiosidad proviene de estas fuentes: del cine, la literatura y el estilo de vida (risas).

Dijiste que la vida religiosa es una parte importante de la vida en España, ¿qué tipo de reacción esperas de tu serie?

Bueno, realmente no lo sé. Probablemente parte de la audiencia me comprenderá y aceptará mi punto de vista porque es posible que tengamos un pasado similar. España sigue siendo el lugar donde se pueden sentir todas las fiestas religiosas. Hay fiestas religiosas con procesiones por todo el país. Esto no se puede evitar. De manera similar con la educación, la educación religiosa es algo que todos encontramos, en el buen y en el mal sentido. Se podría decir que nuestra mente lo diseñó de alguna manera. Hay muchos que dicen “soy muy moderno, soy europeo, me he olvidado de la religión”, pero claro que eso no es cierto. Esta religiosidad está dentro de nosotros.

¿Tu actitud es diferente cuando trabajas en una película?

buena pregunta. Hay muchas diferencias porque tienes que estar preparado para la serie. Es como hacer cinco películas a la vez, al menos para un director, para un creador. Sin embargo, decidí ejecutar los 8 episodios de la serie. No tuve ayuda, y cuando estaba trabajando en la película, hice todo yo mismo. ¿Por qué? Porque me encanta, me encanta crear series. No quiero perderme algunos placeres porque estoy cansado.

Las similitudes de trabajo con una película y una serie están relacionadas con mi estilo de trabajo, pero tengo que dedicar más tiempo a pensar en ello con la serie. Como nunca filmo escenas cronológicamente, filmamos la siguiente después del primer episodio. Por ejemplo, filmo todas las escenas del bar o todas las escenas de la iglesia de diferentes episodios. Es muy difícil para la serie y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Sinceramente, creo que esto es lo mejor que he hecho con mi equipo.

¿Qué escena te resultó difícil de filmar?

Desde un punto de vista técnico, una de las escenas del episodio 5. No me gustan los efectos de computadora puros. Es por eso que mi serie de monstruos está algo informatizada, pero algo práctica con efectos especiales. En el episodio mencionado, quería mostrar al monstruo persiguiendo al héroe. La criatura sube y baja mientras corre por una pasarela subterránea. Para mostrar esto, el héroe tuvo que hacer una enorme grúa que lo levantaría, lo bajaría y lo haría girar. Fue un sueño. Los chicos de Efectos Especiales dijeron que no se puede hacer esto porque no existe tal grúa, porque nadie antes que nosotros ha hecho algo así en España. Por eso decidimos crearlo. Tardamos 5 meses.

La escena más difícil para mí personalmente fue la conversación con Lucifer. Este es el momento más intenso de toda la serie.

¿Cómo funciona con los actores en el set? ¿Fueron capaces de lograr lo que imaginabas?

¡Sí, y muchos más! Estoy tan orgulloso de ellos. Cuando filmas la serie durante 27 semanas, el elenco y los personajes se vuelven iguales. Los héroes se convierten en parte del elenco y cambian sus almas por un momento. Esta vez me olvidé de quién estaba cenando Edward Fernández con él, en realidad estaba sentada con el padre Vergara cuando cené con Megan Montana, en realidad era Elena. Cuando vi a algunas de estas personas sin maquillaje, creí que las estaba viendo por primera vez.

