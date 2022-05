El despiadado ramo de Carol para Madonna y su cirujano plástico: «¿Pero cómo se ve en el espejo por la mañana?»

La edad, el paso del tiempo, las arrugas… Carol Bouquet las considera. Entrevistado en el programa uHuit el domingo 1 de septiembreEh Mayo del 64 La actriz creía en su relación con el cine.

Y juzgó duramente a Madonna, cuyos cambios en el cuerpo generaron muchas reacciones, incluso entre sus fans, quienes creen que está abusando de los filtros en las redes sociales, pero sobre todo de la cirugía plástica.

Carol Bouquet dijo que estaba sorprendida por la transformación de la estrella del pop:

«Lo siento. Alguien más»Dijo la actriz.

«¡¿No puedo, puedo?!»«Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces.Contento de tener la cara que empieza a marcar”.

La actriz no se opuso a la cirugía estética, pero explicó que no se debe ver y que es mejor aceptarla con el tiempo. «Lo mejor es no mirarte demasiado», explicó además. ¡También dice que tuvo suerte de tener miopía! «Tengo que mirarme muy de cerca, de lo contrario, está demasiado lejos con el espejo. Entonces, no está mal, porque entre los dos, no puedo verme».Ella termina.