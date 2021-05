“El cuerpo no está listo, pero quiero llegar hasta el final”

Remco rompió incluso en la 17ª etapa del Tour de Italia (Tour Mundial) el lunes.

El joven piloto de la Jerarquía Teknink-Quick perdió casi 24 minutos con el maillot rosa Egan Bernal, que ganó en la Cortina de Ampezo, y ahora es 19º en la general. “Sabemos que va a suceder”, respondió Evnepol después de la carrera.

“No tengo expectativas de mí mismo”, dijo Evnepol acaloradamente después de la carrera. “Siempre eres tú (revista, edición) quien sueña. Sabíamos que iba a suceder. Esto no es una vergüenza. Solo entrené durante dos meses. No creo que alguien que entrena durante dos meses dure más de tres semanas. “

“Mi cuerpo no está listo. Para este clima, necesito más tiempo para acostumbrarme a todas estas carreras. Todavía no voy a correr al más alto nivel durante tres semanas ”, dijo Evnepol. “Me siento cada vez menos cada día, hoy es el día que debería suceder. Sabemos que sucederá incluso si no creemos que suceda. El ritmo fue muy alto durante la escalada. El equipo siguió apoyándome. Siempre es ha sido bueno. Es solo una parte del proceso. Analiza todo, aprende el año que viene, aprovecha la semana pasada “.

Sin embargo, el nativo de Skeptal no pensó en retirarse para su primera gira importante. “Aprovecharé las vacaciones del martes. Mi objetivo es terminar Zero. No me rendiré hasta que crea que puedo continuar. Mi mayor objetivo es terminar bien este Zero, solo funcionará si va más allá de tus límites”. . Normalmente intentaré romper con mí mismo porque estoy atrasado. Obviamente depende de mi posición. También tenemos a Joao Almeida, todavía puede ocupar los 10 primeros puestos. Ha trabajado mucho para mí y aceptaré este papel. . “