El compuesto natural del cardamomo puede tener un efecto terapéutico en el cáncer de mama triple negativo

París, 4 de abril (Benin News) –

El cardamomo, un compuesto natural que se encuentra en el cardamomo y otras plantas, puede tener un triple potencial terapéutico anticancerígeno, según un estudio de células cancerosas humanas realizado por investigadores de la Universidad de Florida (EE. UU.).

Alrededor del 10 al 15 % de los cánceres de mama son triple negativos, lo que significa que no tienen receptores de estrógeno o progesterona y no producen altos niveles de una proteína llamada HER2. Estos tumores son difíciles de tratar porque no responden a los tratamientos hormonales que se usan para otros tipos de cáncer de mama. Son más graves y tienen una tasa de mortalidad más alta que otros cánceres de mama.

“Desarrollar un tratamiento dirigido para el cáncer de mama trinegativo es seguro y efectivo. Por esta razón, es absolutamente esencial estudiar las plantas medicinales como una nueva forma de combatir este cáncer”, dicen los expertos en la reunión anual de la American Society for Investigative La patología como parte de la Biología Experimental (BE). La reunión de 2022 tendrá lugar del 2 al 5 de abril en Filadelfia.

Para este nuevo estudio, los investigadores observaron cómo el cardamomo influía en la expresión del gen PD-L1 (ligando 1 de muerte celular programada) en las células tumorales. PD-L1 está muy estresado durante el desarrollo del cáncer de mama y juega un papel importante para ayudar a las células cancerosas a prevenir el sistema inmunitario del cuerpo.

Los investigadores utilizaron dos líneas celulares de cáncer de mama tres negativas genéticamente distintas: una para mujeres afroamericanas y la otra para mujeres europeas (caucásicas). Descubrieron que el tratamiento con cardamomo provocó una disminución dependiente de la dosis en la viabilidad celular en ambas líneas celulares.

Además, redujo la expresión de PD-L1 en el linaje celular caucásico, pero no en el linaje celular afroamericano, lo que indica que diferentes especies de células pueden responder de manera diferente a la cardamomina debido a la variación genética entre especies.

«Este es el primer estudio que describe el efecto inhibitorio del cardamomo sobre la exposición a PD-L1, que es relevante para el tratamiento de tres cánceres de mama negativos.