El cantante de West Sussex, Tommy Dew, al borde de la estrella española

Tommy, de 21 años, ha firmado un contrato de tres años con Morado Music de Barcelona. Su primer sencillo Not Coming Home, cantado en inglés y español, ha sido lanzado en todas las plataformas (Spotify, iTunes, etc.), y se puede encontrar un video promocional con la bailarina Laura M ல்ல ller en YouTube.

Es un giro sorprendente: “Mucha gente sabe que es un año muy basura, pero para mí personalmente ha sido un año. Me dijeron que estaban buscando algo más en España. Me dijeron que siempre tenían lo mismo. Querían un chico rubio que también pudiera cantar en español. No había muchos artistas que pudieran cantar con ojos rubios y azules y querían algo diferente de lo que suelen conseguir.

Tommy Bornham y S.P.H. en Northrock College. También asistió a la Junior Guildhall School of Music and Drama en Londres.

“Estoy lista para ser famosa, me dijeron que tenías que tener cuidado, al principio era un poco demasiado. Tienes que pensar que tu vida personal ya no es personal. La gente sabrá todo de ti. Tu vida no va a ser la misma, pero Cuando sale la primera canción te olvidas de ella, sigues adelante, arreglé todo, sé lo que va a pasar, pero es un proceso largo, no sucedió de la noche a la mañana.