El campo presidencial canta victoria, la oposición disputa

Un votante senegalés emite su voto durante las elecciones parlamentarias en Dakar el 31 de julio de 2021. SEILLU / AFP

Coalición presidencial gana elecciones legislativas en Senegal el domingo 31 de julio; Una polémica victoria de la oposición, dice mucho «Mayoría preparada». «Hemos ganado 30 disciplinas» 46 distritos electorales en Senegal y en el extranjero, dijo Aminada Touré, ex primera ministra y jefa de la coalición presidencial, a los periodistas el domingo por la noche. “Esto ciertamente nos da una mayoría en la Asamblea Nacional. »

«Le dimos a nuestro presidente de coalición una mayoría en la Asamblea Nacional»Mackey Sall, también myo Touré, sin dar el número de delegados ganados por su campo ni precisar si se trataba de una mayoría relativa o absoluta. Reconoció la derrota de su alianza en Dakar.

Lee mas: El artículo está reservado para nuestros suscriptores. En Senegal, elecciones legislativas abren animosidad política

la respuesta es myo Toure fue rápido con la oposición. Barthelemy Diaz, alcalde de Dakar y miembro de la coalición encabezada por el principal opositor Ousmane Sonko, se pronunció al respecto. «Mentira vulgar» Y «Mayoría preparada»RFM en Radio Privada. “La gente va a responder, saldrán a la calle mañana y nos dirás cómo obtuviste la mayoría. La convivencia es inevitable. Has perdido esta elección a nivel nacional. No lo aceptaremos. Esta convulsión no va a desaparecer”Sin dar una cifra Sr. agregó Díaz.

Nuevo Parlamento por cinco años

La oposición ha dicho que quiere utilizar las elecciones para imponer la convivencia al presidente Sall, que espera conservar una amplia mayoría. Las elecciones legislativas son una prueba después de las elecciones locales de enero, que ganó la oposición en las principales ciudades como Dakar, Ziguinchor (sur) y Thiès (oeste), conocida por su estabilidad en el país de África occidental.

Las elecciones a la asamblea, en una sola vuelta, tienen como objetivo renovar los 165 escaños de la asamblea unicameral, que es controlada por el campo presidencial durante cinco años. Mackie Sall prometió nombrar un primer ministro, cargo que despidió y luego restableció en diciembre de 2021, sujeto a una exitosa carrera electoral.

A la 1 p. m. del domingo, el Ministerio del Interior dijo que la participación nacional fue del 22%. La autónoma Comisión Nacional Electoral (CENA), que supervisa la votación, comisionó a unos 22.000 observadores. También hay expertos de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS) y La Francophonie.

¿Es posible una tercera vez?

El domingo por la mañana, el Sr. La oposición quiere dejar caer cualquier atisbo de candidatura en Saal-2024. El presidente Saúl fue elegido por siete años en 2012 y reelegido en 2019. A cinco años, diecinueve meses de la elección presidencial, mantiene la ambigüedad de sus intenciones.

“Si Mackey Saul los pierde [les législatives]Ya no hablará 3mi Ordenar «, aseguró su oponente Ousmane Sonko. La precampaña estuvo marcada por manifestaciones violentas, que el Sr. La descalificación de la Lista Nacional de Titulares por parte del consejo constitucional de la coalición liderada por Sonko ha provocado al menos tres muertes.

Lee mas: El artículo está reservado para nuestros suscriptores. En Senegal, Ousmane Sonko, el candidato de todas las decepciones

Varias figuras de la oposición, incluido Ousmane Sonko, se vieron obligadas a abandonar las elecciones, condenando la estrategia del presidente de derrocar a sus oponentes. El 29 de junio, la oposición, que había estado amenazando con bloquearlo hasta ese momento, accedió a participar en las elecciones, lo que finalmente trajo la paz.