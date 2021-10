El Banco de Israel planea construir su CBDC en Ethereum

Al igual que otros países que buscan obtener el CPTC, Israel se encuentra actualmente en las primeras etapas de su programa. Mientras espera construir su propia infraestructura, el banco central del país está realizando las primeras pruebas del shekel digital en Ethereum. Estos se utilizarán específicamente para examinar los aspectos legales y el impacto económico del lanzamiento del CPTC en el país.

Una tecnología sobre los pros y los contras de CBDC

Globos, El periódico económico y financiero de Israel, en su publicación CBDC, publicó los últimos avances del banco central del país. Estos indican que el proyecto se está disfrutando actualmente La primera fase piloto No Se están realizando pruebas en Ethereum. ⁇ Probamos la tecnología Ethereum no porque pensáramos que era la tecnología que usamos, sino porque obtuvimos la tecnología para ensuciarnos las manos y comprender sus pros y contras. Yov Sofer, gerente de proyectos de CBDC en Bank of Israel, dijo.

Esto último se observa, sin embargo La fase piloto utilizó una versión diferente de la que admitía transacciones en torno a Ether.. Los experimentos llevados a cabo hasta ahora se han centrado principalmente en la implementación técnica del shekel digital y su aplicación desde el monedero digital. Muchas transacciones relacionadas con el CPTC ya se han llevado a cabo con éxito entre los miembros del equipo del proyecto. Aunque la decisión de utilizar la tecnología Ethereum aún no es definitiva, El banco estuvo de acuerdo en que esto era posible.

Aunque los primeros detalles publicados por el Banco de Israel son creíbles, hay algunos detalles que deben considerarse más a fondo antes del despliegue de CPTC. Estos incluyen los aspectos económicos y legales de los juicios que aún están en curso. El momento de este importante paso no se puede predecir, Aún no se ha fijado la fecha de inicio del CBDC.

⁇ Es difícil ejecutar un proyecto como este. Generalmente, el Banco de Israel tiene fechas de inicio y finalización para los proyectos. Sabes cuándo terminarán y qué lograrás en el camino. No sabemos cuándo terminará este proyecto. Señor. Sofer dijo.

Señor. A pesar de la moderación mostrada por Sofer, es difícil imaginar que Bank of Israel ejecute toda la fase piloto de su CBDC en Ethereum y luego cambie la tecnología en la versión final. En Bután, la Autoridad Monetaria Real decidió utilizar el libro mayor de XRP para realizar sus primeras pruebas de la CBDC. Esta opción también puede ser seleccionada por el Reino Unido reciente Se acercó a la onda En la perspectiva de la colaboración en torno al libro digital.