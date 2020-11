El banco central ha vuelto a prorrogar la suspensión de la asignación de préstamos UVA

El banco central anunció este domingo que las cuotas de los préstamos UVA se congelarán hasta el 31 de enero del próximo año.

“El valor mensual de las cuotas en pesos de los créditos emitidos en la unidad de valor de compra (UVA) se mantendrá sin cambios hasta febrero de 2021, con efecto a partir de marzo del año en curso”. La compañía dijo en un comunicado que los requisitos y la Ordenanza de Emergencia (TNU) 319/2020 y 767/2020 establecen que la financiación ajustable por UVA debe cumplir con tres condiciones:

– Las cuotas a pagar por los prestatarios hasta el 1 de febrero de 2021 no deben exceder el monto de la cuota correspondiente a marzo de 2020.

– Los préstamos por diferencias entre el valor de las cuotas del contrato y el congelamiento establecido desde el pasado mes de marzo (como consecuencia de las Órdenes 319 y 767) deben ser refinanciados al final de la vida del préstamo; “A menos que el deudor indique expresamente lo contrario”. Es decir, si el prestatario por cualquier motivo desea devolver el préstamo, podrá acordar con el respectivo prestamista cancelarlo antes del plazo establecido por los términos oficiales.

– Las deudas de impagos o pagos atrasados ​​que se pueden crear hasta el 31 de enero de 2021 también deben refinanciarse para su reembolso al final de la vida del préstamo. En este caso, aclaró la PCRA, el prestamista puede usar el interés de reembolso, pero estos no pueden ser más altos que la tasa de interés del préstamo original. Además, todas las discrepancias que surjan durante el congelamiento de cuotas, impago o morosidad, mantendrán su clase en UVA y durarán hasta el final del período.

Los préstamos deben ser refinanciados al final de la vida del préstamo por diferencias de valor entre las cuotas del contrato y las cuotas congeladas, así como las derivadas de impagos o pagos a tiempo completo, en los que los bancos pueden cobrar una tasa de interés no reembolsable.

El banco central recordó a los bancos que se adhieran a estas políticas y advirtió a los usuarios que podrían presentar sus reclamos como "responsables de la atención del usuario de los servicios financieros" de la empresa en cuestión.

Si el prestatario no recibe una respuesta de esta manera o no se siente satisfecho con lo que está recibiendo, puede presentar su solicitud a través de la sección de Protección al Usuario Financiero del Banco Central.

Historia de los rayos UVA

Federico Sterseneger (Télam)

Créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) lanzados en 2016 durante la administración del Gobierno de Mauricio Macri Federico Sterseneger En el título del banco central: permitir el acceso a su propia vivienda, valorada en dólares, mediante un préstamo en pesos, cuya cuota era menor al valor de alquiler de una vivienda similar. El impuesto se subió en 2017, pero a partir de abril de 2018, los deudores comenzaron a tener problemas luego de los episodios de devaluación y el aumento de la inflación. A pesar del aumento en el valor de la propiedad comprada, un fuerte aumento en la cuota comenzó a chocar con la evolución de sus ingresos.

Recientemente, Infopa se acercó a varios expertos sobre la cancelación o no de este tipo de préstamo. “” Si es un préstamo ajustado a UVA, parece mejor cancelar, sin embargo, no me apresuraré a hacerlo como lo advierte el ajuste por inflación; Ves cómo tu asignación se ajusta cada mes “, dijo. Fernando gente, De la consultora Quantum.

Cuando, Gabriel Camono De Ecoledesma señaló: “Si la persona cree que la brecha (de tipo de cambio) ha alcanzado su máximo, tiene sentido antes de que se cancele porque la inflación sube con el dólar oficial, aunque no necesariamente. La UVA sigue a la inflación”, pero en cambio la brecha de cambio es “la vía difícil” (es decir, Si el tipo de cambio se reduce con una reducción de valor), el resultado será diferente.

Matthias Karukathi De Seido, a su vez, dijo: “Si usted es un deudor de una deuda ajustada por UVA, puede apostar a que lo salvarán o puede confirmar un acuerdo si tiene dólares. Hay que ver cuánto riesgo tolera la persona ”.

También debe tenerse en cuenta que existe un costo financiero a corto plazo para amortizar la hipoteca; En algunas empresas se cobra una comisión del 3% e IVA si el préstamo vence en 180 días o menos del 25%; De las dos opciones, se seleccionan más.

