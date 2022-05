El astro brasileño llegó 3 horas tarde porque estaba dormido

Unos segundos es justo para todos los fanáticos del futbolista brasileño. Los que dieron cita para verlo este sábado al mediodía. Algunos esperaron durante horas. Otros han venido de todas partes (Lieja, Coxyde…) para hacerse un selfie o un autógrafo. Llegando con una hora y media de retraso a la hora prevista, Ronaldinho, rodeado de sus guardaespaldas, entró directamente en el restaurante, poniendo en el suelo a un buen centenar de aficionados. “Queríamos que firmara un autógrafo, pero bueno, bueno, pude dispararle de cerca, tengo suerte”, explica Armandina, mientras llegaba con sus amigas Mía y Milandro. «Vivimos al lado y hubiera sido una pena no venir a ver lo que estaba pasando. No somos especialmente aficionados al fútbol, ​​pero él es una estrella».

Aprender más

Tras 3 horas de espera, Ronaldinho se encuentra con su afición en el Mons (fotos y vídeos)

Sin introducción a esto, la estrella del fútbol internacional brasileño Ronaldinho estuvo en Mons este sábado 14 de mayo. El brasileño que vino a entregar sus vinos y Prosecco de la gama The Wine of the Champions pudo encontrarse con muchos de sus fans. Reporte

READ Campeón Boca y River, los favoritos de relanzamiento de Argentina 15:29 La línea se detiene en la rotonda cerca del Hotel Van der Walk en Mons.

Haga clic aquí para encontrar un artículo sobre LaProvince