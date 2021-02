El Asistente de Google para desarrolladores externos lanza Windows, MacOS y Linux

Un desarrollador ha lanzado una aplicación Google Assistant muy completa y eficiente que se ejecuta en PC con Windows, Linux o MacOS.

Lanzado por primera vez en 2016 Página principal de Google, Asistente de Google Se propaga a numerosos dispositivos. Voice Assistant ahora está disponible en todos los teléfonos inteligentes Android, una gran cantidad de altavoces conectados, algunos auriculares y audífonos, relojes con sistema operativo rooteado y computadoras con sistema operativo Chrome.

Sin embargo, el Asistente de Google aún no está disponible oficialmente para Windows, Linux o MacOS. Es probable que Google se acerque más a Microsoft, especialmente a través de Samsung Aplicaciones de Android en el sistema Windows, El Asistente de Google aún no está disponible en el sistema. De acuerdo, un desarrollador ha decidido tomar las cosas en sus propias manos. En Kitub, Melvin Abraham compartió una versión para PC del Asistente de Google, que cualquiera puede usar.

Una instalación que requiere mucha manipulación

La idea de usar Google Voice Assistant directamente es muy simple Computadora con Windows, Linux o MacOS. El asistente tiene la forma de una pequeña ventana, que se puede abrir con una combinación de Windows + Shift + Windows. La ventana le permite ingresar texto o interactuar directamente con el micrófono si lo desea. Esto le permitirá obtener respuestas relevantes sobre el clima, las fotos o los componentes de automatización del hogar vinculados a su cuenta de Google. La interfaz también se puede mostrar como un tema oscuro, habilitado de forma predeterminada, o un tema brillante. Sin embargo, según lo informado por el sitio de Android Police que informa, la aplicación aún puede ser sensible a algunos errores y es posible que no tenga comentarios visuales, como la gestión de la iluminación o un termostato. Tampoco proporciona estímulos de voz. “Está bien Google Y no puede iniciar otras aplicaciones para música o películas.

Sin embargo, este es un puerto para un desarrollador externo, no una aplicación desarrollada directamente por Google. Esto significa que el Asistente de Google en la computadora requerirá mucha manipulación para usarlo. Por ejemplo, debe obtener la clave de autenticación en la consola de desarrollo del Asistente de Google, pero configure la aplicación para usarla descargando un archivo del sitio de Google. A lo largo de El proceso descrito en la página del kit del desarrollador.