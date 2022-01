El actual presidente Alpha Conte ha sido autorizado a salir del país por razones médicas.

Ex presidente de Guinea Alpha Conte, 7 de noviembre de 2020. Fue derrocado en un golpe militar en septiembre de 2021. Cartera Carol / AFP

El ex presidente de Guinea Alpha Condé, de 83 años, fue derrocado por un golpe militar el 5 de septiembre y se le permitió salir del país para someterse a exámenes médicos el viernes 31 de diciembre. “En consulta con la CEDEAO [la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest]El ex presidente Alpha Conte tiene la facultad de salir a la calle para realizar consultas durante un período de un mes., Explica un informe del gobierno leído el viernes por la noche en la televisión pública. No se especificó su fecha de salida.

Es parte de la publicación del Sr. Conte. Requisitos de la CEDEAO, Las elecciones se llevarán a cabo dentro de los seis meses. La organización suspendió a Guinea de sus eventos y permitió a los miembros de la junta militar, encabezada por el coronel Mamati Tumbuya, quien fue nombrado líder interino, por separado.

Señor. Conte, el jefe de estado durante casi once años, fue encarcelado en régimen de aislamiento durante doce semanas después de que la junta militar le permitió vivir con su esposa en las afueras de Conakry. Las autoridades no especificaron si la estadía fue restringida, pero, según la prensa, se encuentra bajo arresto domiciliario.

Un golpe fue bien recibido por la gente

La junta militar dijo en un comunicado el 17 de septiembre que Alpha Condé “Está y estará en Guinea”. Comité Nacional de la Manifestación por el Desarrollo para asumir el liderazgo del país tras el golpe, “El exjefe de Estado será tratado adecuadamente por su estatus y esto seguirá garantizado sin ninguna presión nacional o internacional”., Dijo en ese comunicado de prensa.

Los guineanos, indignados por la pobreza, la corrupción y la opresión, en general dieron la bienvenida al golpe. El coronel Tumbuya prometió devolver el poder a los ciudadanos después de las elecciones, cuya fecha se desconoce.

Señor. Conte adoptó una nueva constitución por referéndum en marzo de 2020 e hizo este cambio en la ley básica para presentarse a la reelección después de dos mandatos, a pesar de meses de sangrienta oposición. Fue reelegido en octubre de 2020 y la oposición compitió ferozmente, con decenas de arrestos antes y después.

