El acto de equilibrar a Estados Unidos y Venezuela tras su sorprendente buena voluntad

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Caracas, 27 de enero de 2022. Matthias Telecroix / PA

En un esfuerzo por aislar a Rusia internacionalmente, Washington juega la carta de la buena voluntad con Venezuela, sin renunciar a su leal aliado colombiano. El gobierno de Nicolás Maduro lo acepta, la mano tendida de su aliado ruso.

El viernes 11 de marzo, la vicepresidenta de Venezuela, Delzi Rodríguez, confirmó que su país está totalmente preparado. “Establecer una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos en materia de soberanía y retomar el diálogo, sin condiciones ni coacción”.. METROMe Rodríguez habló en un foro en Turquía, donde se reunió el día anterior con el canciller ruso, Sergei Lavrov.

El encuentro tuvo como objetivo consolidar una delegación estadounidense sensata que se reunió con Nicolás Maduro en Moscú el 5 de marzo, luego de llegar a Caracas. La reunión fue confirmada por ambas partes. Tres días después, dos presos estadounidenses fueron liberados de prisión en Venezuela. El presidente venezolano también dijo que estaba listo para reanudar las conversaciones con sus opositores.

Estados Unidos y Venezuela, que han mantenido estrechos vínculos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, rompieron todos los lazos diplomáticos en 2019 y Washington reconoció a su rival Juan Quito como único presidente de Venezuela. Estados Unidos ha elevado repetidamente las sanciones en un intento de obligar a Nicolás Maduro a renunciar. Sin éxito.

El martes fueron liberados dos presos, entre ellos Gustavo Gardinas, exejecutivo de CIDCO, filial estadounidense de la petrolera venezolana, y George Fernandes, ciudadano acusado de posesión de drones y acusado de terrorismo. Señor. Cinco de los excompañeros de Gordonas siguen en la cárcel.

Críticos del campo republicano

La posibilidad de levantar el embargo petrolero contra Venezuela, que fue promulgado en 2019, ahora genera especulaciones. La Casa Blanca dice que el asunto no está en la agenda. Cuando los periodistas le preguntaron el jueves, el portavoz del presidente, Jen Zhaki, respondió con un consejo a los periodistas: “En este momento de grandes noticias internacionales, no me enfocaré demasiado en la posibilidad de importar petróleo de Venezuela”. El país, que hace veinte años producía 3,2 millones de barriles, ahora produce unos 800.000 barriles.

En una entrevista con Actualidad Radio, una estación de radio en español con sede en Florida el viernes, el asesor latinoamericano de Joe Biden, Juan González, dijo: Sostuvo que no había petróleo en el centro de su discusión con Maduro. . La prioridad de Washington es liberar a los ciudadanos estadounidenses y a los presos políticos en Venezuela y resolver la crisis. Fomentar la reanudación de las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición es político en Venezuela, porque “Las sanciones no van a cambiar la situación en Venezuela”.

