¡El 95% de los esquiadores son locales!

Los inviernos que terminan en el hemisferio sur son especiales en más de un sentido. En Argentina, los clientes están compuestos íntegramente por esquiadores locales.

Aunque muchos resorts en Chile o Australia han tomado la difícil decisión de no abrir sus pistas, Algunos tuvieron la opción opuesta. En Argentina, por ejemplo, algunas estaciones de esquí estaban abiertas cerca de Bariloche. Tuvieron que cumplir con estrictos estándares de salud y soportar el peso de una estricta política de control de viajes. Así, los que no tienen clientes extranjeros. Los que vienen de la capital tampoco tienen derecho a salir de su región. Como resultado, el 95% de los paquetes que se ofrecen en Catalda Alta Patagonia, el principal resort del país, son “paquetes residenciales”. Pero solo con los clientes locales, las estaciones no se llenan.

El gobierno espera ayuda, Sky Resorts está en peligro

Pablo Torres García, presidente de la Cámara Argentina del Cielo, se encuentra en una situación desesperada. “Pedimos ayuda financiera al estado para permitir la implementación del plan de mantenimiento requerido cada año, que es muy costoso”. Le explicó a Rio Negro (Enlace en español). El futuro sigue siendo incierto y si es posible mantener un número mínimo de puestos de trabajo esta temporada, pondrá en problemas a las empresas. “Debemos hacer todo lo posible ahora para mantener la estabilidad económica de nuestros negocios”.

Ejemplos © Chappelle Facebook