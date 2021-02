El 7 de febrero de 2021 es la última semana de funcionamiento

¿Falta alguna actividad esta semana en los juegos? Vamos a quedarnos con “Acción de la semana pasada” de Eric Armit; Con una revisión de todas las cartas principales del boxeo durante la semana pasada.

Puntos fuertes:

-El gran campeón Austin Trout regresa con la victoria

-El gran campeón Carlos Molina gana contra su propia promoción

– El banquero argentino Matthias Ruda mueve la distancia al 86,11% de sus victorias, con Claudio Echegre

6 de febrero

Chihuahua, México: Peso soldador: Austin Trout (33-5-1) W.PDS10 Juan Armando García (21-8-2). Volar: Brian Mosinos (20-2) W PTS 10 Jesus Lemus (11-3).

Druida contra García

El ex campeón de peso súper soldador de la AMB regresa con una victoria. Senior South fue fuerte contra el moderado García. Trout dominó todo el camino y fue lo suficientemente fuerte para terminar la pelea desde adentro, pero García duró toda la distancia. 99-91 para Trout por tres jueces. La primera pelea de Trout desde una victoria de bajo nivel en febrero del año pasado. La última pelea de García fue en junio de 2018 cuando perdió un asalto ante el canadiense Jesse Wilcox.

Mosinos c. Limón

Con el veredicto de puntos sobre Lemos, Moshinos extendió su racha ganadora a ocho. Mocinos no tuvo problemas para lidiar con el alto Lemus, pero su falta de poder mantuvo a Lemus con vida hasta el final.

Botswana, México: Mediocampista: Carlos Molina (37-11-2) W.PDS10 Edgar Ortega (18-12). Súper soldador: Adrián Granados (21-8-2,1ND) W KO 2 Nestor García (23-23-1).

Molina c. Ortega

Molina decide por unanimidad sobre Ortega en diez rondas de entretenimiento. Molina adoptó un estilo superior, utilizando los movimientos de la parte superior del cuerpo para pasar por debajo de los golpes de Ortega. Ortega fue duro con un golpe poderoso. Intercambiaron golpes durante la pelea a través de una clínica. Las manos rápidas y la alta precisión de Molina le dieron la ventaja, pero Ortega luchó duro con fuertes jabs y cruces de derecha para encontrar el objetivo. La lucha duró y se convirtió en una guerra. Molina Ortega tomó el penalti y lanzó varios golpes y luego regresó directamente con sus propios golpes. A veces parecía que Molina podía vencer a Ortega, pero nunca sucedió, él siempre estuvo ahí y tocó la campana final, aunque Molina fue claramente el ganador. Ocho victorias consecutivas para el ex campeón de peso súper soldador de la IPF. Fue otro espectáculo que también publicitó Molina. Tuvo 5 derrotas en sus 6 peleas por Ortega, pero hizo que Molina trabajara duro para su triunfo.

Granados c. Garcia

Una victoria fácil para Granados. No tuvo problemas para lidiar con los rudos ataques de García, y en segundo lugar, un mal gancho de izquierda a las costillas lastimó a García, anotó. En su primera pelea desde octubre de 2019, el “Tigre” nacido en Illinois regresa a la columna ganadora después de las derrotas ante Danny García y Robert Easter. Ahora ocho derrotas seguidas por KO / TKO para García Six.

Villa Carlos Paz, Argentina: Super Pluma: Matthias Ruda (35-1) Vaya 4 Claudio Echegare (22-5-2). Lumiere: Fidel Ruiz (15-1) W KO 2 Sergio Blanco (9-40-4)

Contra la rueda. எச்சேகரே

“Little Cobra” detiene a Ruda “Snake” Echegare en cuatro asaltos. El primero, pero el zurdo Ekere, anotó con los tops destrozados y persiguió a Rudia a través del gancho de izquierda y se llevó la ronda. Echekere fue vinculado con un disparo de zurda al comienzo del segundo tiempo. Ruda parecía haber tocado la lona con el guante para confirmarse, pero no se utilizaron cifras. Luego cayeron sobre una rodilla e intercambiaron golpes. Él objetó que estaba mal, pero el árbitro le dio una cuenta. La rueda golpeó fuerte en la tercera, luego dejó caer a Echekare al cuerpo con el gancho de izquierda en la cuarta salida. Otro a la izquierda del cuerpo era Echegare arrodillado, y la pieza vino de la esquina de Echegare, pero el árbitro completó diez cuentas. RO ganó el título latino vacante de la OMB por KO / TKO en 2016 cuando Oscar Valdés reconstruyó su novena victoria en dos rondas por el título vacante de peso pluma de la OMB. Sus últimas 7 peleas.

Ruiz c. Vacío

El “Rey” Ruiz regresa al ring por primera vez en casi tres años y en dos asaltos en los pisos y Chaos Blanco. Doce victorias del ex campeón sudamericano KO / TKO. Bad Blanco perdió sus últimas diez peleas, pero perdió por tercera vez en la distancia.

Pérez, Argentina: Fantasma: Kevin Muñoz (11-0) W.PDS10 Carlos Sardinas (16-4).

“El Diamante” Muñoz retuvo el título sudamericano con una gran decisión sobre South Sardines. En el primer asalto, Sardines cayó brevemente de rodillas bajo la presión de Muñoz, pero no se sacudió seriamente y ganó fácilmente el conteo. En segundo lugar, una colisión frontal fue un corte para Muñoz, pero nunca lo afectó en la pelea. Su velocidad y precisión ganaron por un amplio margen en los tres mapas con puntuaciones de 100-89, 100-91 y 100-93. Supermosca No. 2 de Argentina, primera defensa del título para Muñoz. El ex campeón sudamericano Sardinez ha caído 4-4 en sus últimas ocho peleas.

Pelea de la semana (Asunto): Austin Trout puede tener mejor paga días después de vencer a Juan Armando García

Pelea de la semana (Entretenimiento): Carlos Molina y Edgar Ordega dieron mucha acción

Luchador de la semana: Austin Trout ganará cuando regrese

Ponche de la semana: Punch de Adrian Granados es un mal finalizador de pelea

Seguimiento futuro: Sin nombres nuevos

Observaciones: Semana tranquila desde que volvió el boxeo

La próxima semana:

Sábado 13

Las Vegas, Nevada, EE. UU.: Ligero: Joe Smith (26-3) c. Maxim Vlasov (45-3) Título de la OMB vacante. Ligero: Richard Gummy (29-3) c. Jackson Marines (19-1). Florecer: Adam Lopez (14-2) vs. Jason Sánchez (15-2).

Indo, California, Estados Unidos: Super Bloom: Jose diaz (31-1) c. Shavkatjon Rakimov (15-0). Dias defiende el título de la IPF. Súper soldador: Patrick Dixie (31-1) c. Brian Castaño (16-0-1) Dexira defiende el título de la OMB. Super fantasma: Ronnie Ríos (32-3) vs. Oscar Negrate (19-2-2). Super fantasma: Azad Hovannisiano (Versos 18-3 Enrique Bernach (24-12). Medio: Shane Mosley Jr. (16-3) w Christian Olivas (20-7).

Londres, Inglaterra: Bloom Le Wood (23-2) vs. Impresión de Reese (13-0) por el título británico vacante. Pluma: Josh Warrington (30-0) c. Mauricio Laura (21-2) Primera pelea de Warrington desde que perdió el título de la IPF. Super Pluma: Golfa Barrett (24-1) c. Kiko Martínez (41-9-2)