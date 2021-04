EE. UU. – Su exjefe le paga su último salario en centavos frente a su casa

A su jefe no le habría gustado que su ex empleado que dimitiera lo amenazara con contratar a un abogado si no se pagaba el salario adeudado.

“Habiendo decidido renunciar en noviembre”, Andreas Flaten, un mecánico comercial, se muestra cauteloso por no tocar el último salario que le debe su jefe, informaron nuestros colegas de RTBF. Así que decidió amenazar a su ex empleador con llevar el caso a los tribunales: “Una vez que pronunció la palabra ‘abogado, eso es lo que hizo’, comentó en Instagram, Oxley, esposa de Andreas. Un montón de sucios “centavos” de cobre encima de un papel que dice “Maldito seas” como saldo en cualquier cuenta pagada por el empleador.

Captura de pantalla de Instagram

Así, el 13 de marzo se depositó el último sueldo exigido frente a su casa. Una suma que no es necesariamente exorbitante, mil dólares, pero sí bastante cuando se paga en centavos. Un montón de sucios “centavos” de cobre encima de un papel que dice “Maldito seas” como saldo en cualquier cuenta pagada por el empleador. El ex empleado de Fox 5 comenta: “Hice el recuento y debería haber exactamente 91,515 piezas, que son aproximadamente 504 libras (228 kilogramos) de piezas”. Andres Flaten llamó a una empresa para que lo recogiera y lo cambiara. De ellos por un cheque por $ 1,000.

