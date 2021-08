Editorial – El arte de hacer las cosas por la mitad

“Estoy esperando.” La mayoría de los jóvenes no tienen prisa por recibir la vacuna del gobierno porque la mayoría de ellos no presentan un riesgo real de contraer el virus, temen los posibles efectos secundarios o lo sospechan por completo. Por su parte, los funcionarios lo vienen diciendo y repitiendo desde hace meses: no saldremos de esta crisis sin inmunidad colectiva, y la vacunación por sí sola es la única solución para lograrlo.

Este propósito se enfrenta a una de las características características de Suiza: el amor consensuado o el miedo a crear olas. En este sentido, su pequeño vendaje en forma de corazón pide unidad, y la campaña de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) es idéntica. Sigue siendo un misterio sin resolver si los propios profesionales de la comunicación creen que una noticia tan plana puede llegar a quienes son reacios a morder, especialmente a los más jóvenes.

Es cierto que la campaña de la OFSP fue más allá, atrayendo especialmente a jóvenes personalidades suizas. Pero su opinión, durante el sistema de baile dictatorial y los filtros de Instagram, la videoconferencia con Alain Persett sobre un fondo gris, rara vez se vuelve sexy.

Los franceses son más imaginativos. Por supuesto, la aparición de Emmanuel Macron en aplicaciones diseñadas para jóvenes, con cuello levantado en una camiseta o polo, ha suscitado muchas bromas. Pero la película es más significativa que un concejal federal. En las comunicaciones modernas, es mejor tener “mala charla” que cualquier otro tipo de charla: un video que está sujeto a la contradicción de los internautas siempre será más efectivo que un lugar donde nadie verá el final.

La federación ha decidido confiar en esta vacuna. Está convencida de sus beneficios y del papel del riesgo. Por ello, sus representantes deberían presentarlo con más confianza con consignas contundentes y llamativas diseñadas en el lenguaje adecuado a nuestro tiempo. De hecho, acepta que no puedes complacer a todos.

