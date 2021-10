Dwayne Johnson agradece a Vin Diesel por golpear

Desacuerdos entre Twain Johnson Y Vin Diesel En el paquete Rápido y furioso Todos saben. Los dos fuertes no están listos para volver a ser mejores amigos. The Rock ha anunciado que hay mejores cosas que puede hacer que llegar a 10 u 11 más rápido.

En una entrevista con Feria de la vanidad, The Rock, pronto en un aviso rojo en Netflix, admite que se arrepiente de golpear a Vin Diesel en público, pero todos los miembros del equipo técnico de Fastin vinieron a agradecerle.

Todo empezó en Rápido7 Antes de supurar en el set Rápido 8. Rock no dudó en llamar a Vin Diesel “mauviette“(Chocolate Donkey) y quienes los rodean declaran que ya no quieren trabajar con alguien profesional y respetable. Especialmente la llegada tardía de Vin Diesel, que no estaba listo para las escenas de pelea, ahora es famosa. El ayuno fue el 8 y los dos los actores no se vieron disparados en la misma toma.

“Compartir esto con el mundo no es mi mejor decisión.Twain Johnson está de acuerdo con sus publicaciones de Instagram contra Vin Diesel.Creó una tormenta. Pero interesante … todos los equipos de la imagen vinieron a verme o me enviaron unas palabras de agradecimiento. Pero no, este no fue mi mejor día para compartir este ataque. No debería haberlo hecho. Porque al final del día, es lo contrario de lo que soy. No participo en tales cosas. Veo ese tipo de tonterías desde el punto de vista del público. “

Si Twain Johnson lamenta haber hecho públicos sus desacuerdos con Vin Diesel, no se ha retractado de sus palabras. “Fui honesto en lo que dije. Pero hacerlo en público no es la decisión correcta “..

Poco antes del lanzamiento de Fast 9, Vin intentó enterrar la polla de Diesel.Hobbes es un personaje difícil de interpretar “, explicó”. Mi actitud en ese momento era de amor cobarde, así que obtienes la actuación que necesitas.Básicamente, Vin Diesel explica que si actúa como “Ashole” con The Rock, es solo para beneficio de la película.

Twain Johnson confirma que hablaron entre ellos. “No diría que la reunión se desarrolló bajo el signo de la paz. Diré más que esta es una reunión de puesta a punto. Tuvimos una buena discusión juntos y al final quedó claro que éramos todo lo contrario. En teoría, somos dos personas completamente opuestas y nos acercamos al negocio del cine de maneras completamente diferentes.En resumen, es bueno que todos progresen por su cuenta.

Si Vin Diesel hubiera terminado la historia rápida y provocadora sin The Rock, habríamos encontrado este último. Hobbs y Shaw2.