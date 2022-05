DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Episodios anunciados para el otoño de 2022 | xbox uno

Hace 12 años, DreamWorks lanzó la película animada Dragons, que contará con dos series, Dragons 2 en 2014 y Dragons 3: The Hidden World en 2019. Esta trilogía permitió al estudio establecer el derecho real al éxito, que sería adquirido más adelante. La serie animada sobre películas artificiales fue igualmente apreciada por el público joven: Dragons: Beyond the Beach.

Esta producción, que tiene una duración de seis años para un total de 118 episodios, pudo haber marcado el capítulo final de la historia, pero fue innumerable. DreamWorks Dragons: Las Leyendas de los Nueve Reinos !

¡Pronto, la Familia Trueno y los Reinos Dragón te necesitarán!

Antes de eso, tomemos unos momentos para contarte sobre la serie de anime. Transmitido en los sitios de Hulu y Peacock desde diciembre de 2021, Dragons: Legends of the Nine Kingdoms se desarrolla 1300 años después de los eventos de la película Dragons 3: The Hidden World. Sus padres ante una gran fisura provocada por un cometa. Curiosamente, nuestros aventureros en ciernes se precipitaron y descubrieron la verdad sobre los dragones y dónde están escondidos.

A raíz de estos eventos proporciona la historia original, videojuego DreamWorks Dragons: Las Leyendas de los Nueve Reinos Presentado el jueves durante el evento OG Unwrapped 2022, Young Dragon te invita a ir a salvar a la familia Thunder, que también tiene la difícil tarea de defender los Dragon Kingdoms trayendo paz a los reinos interconectados de nieve, fuego, oscuridad y más allá. ¡El futuro de los relámpagos nocturnos y de toda la carrera de dragones depende de ti!

La tarea promete ser difícil, pero imposible, y puedes mejorar las habilidades de tus dragones a lo largo de tu viaje. Velocidad, fuerza e ingenio serán tus principales bazas.

Las criaturas serán cuatro para jugar: Bissocorn, Panache, Wu y Wei. Puedes cambiarlos en cualquier momento para aprovechar las habilidades y poderes de cada uno.

Desarrollado por AHEARTFULOFGAMES y publicado por Outright Games, DreamWorks Dragons: Las Leyendas de los Nueve Reinos Disponible en el otoño de 2022 en Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia y PC.