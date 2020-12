Dos fuentes de conflicto entre Alberto Fernández …

Los fines del conflicto entre Horacio Rodríguez Loretta Y Alberto Fernández Se multiplican día a día. Durante el funeral de Diego Armando Maradona se sumó a la sesión de los delegados sobre el tema de la represión, definiendo que el dinero de la policía de la ciudad se transfiere por una ley específica, pero no por el momento de la Cooperativa Buenos Aires Mauricio Macri. Loretta hizo todo lo posible para evitar esa ley: Incluso se llamó a sí mismo gobernador de Córdoba, Juan Shiaretti Jundos es el único presidente fuera de la guerra de El Cambio que no ha firmado una petición pidiendo apoyo para su expulsión de la ciudad. Para persuadirlo de que detenga sus votos. Contexto adicional con líneas incluidas: Loretta se niega a firmar el consenso sobre fondos propuesto por el gobierno nacional Porque hay un apartado que le obliga a retirar la causa que interpuso en el Tribunal Supremo y otro apartado que le quita el nuevo impuesto a Lelix.

El Zoom regular de Together del lunes estuvo casi íntegramente dedicado a la coparticipación porteña y los enfrentamientos con la nación. El expresidente Macri lleva mucho tiempo teniendo una mala actitud con Loretta: en todos sus agujeros dice “Te lo advertí, no hay que ser moderado con este gobierno”. Macri siempre le ha propuesto un camino difícil a Fernández, el jefe del gobierno porteño, que todavía hoy no parece ser aceptado. Cuando salió a responder la semana pasada, se limitó a decir que el gobierno nacional estaba “politizando” el tema.

Sin embargo, Loretta se tomó muy en serio la prevención de la llegada de quórum a Frende de Todos Votar una legislación que fijaría un monto para la policía de la ciudad y devolvería Buenos Aires a niveles de coparticipación antes del aumento de Macri (1,4 por ciento). Habló con todos, incluido Shiaretti, el único gobernador peronista que no había firmado la petición en apoyo a la decisión del presidente Fernandes de recortar esos fondos y enviarlos a Buenos Aires. Esto no fue fácil para Loretta: 19 gobernadores consideraron irrazonable la cantidad de fondos federales que recibió. Por iniciativa del gobierno está recibiendo 24.500 millones de pesos. En la ciudad, creen que necesitan más del doble.

La ley, como ya han advertido, tendrá consecuencias en los bolsillos de los portinos. Loretta ya envió un plan Presupuesto 2021 Obras públicas, servicios (como contrato basura) y “corte” Recargo del 1,2% en impuestos y tarjetas de crédito en Lelix. Estos impuestos crearon un conflicto entre el jefe de gobierno y el sector empresarial. La administración de Buenos Aires insiste en que esto es culpa del gobierno nacional.

De hecho, la semana pasada el líder de la plantilla bonaerense, Felipe Miguel, instó a la legislatura: “El retiro inconstitucional de fondos de coparticipación de la ciudad equivale al 78 por ciento del presupuesto total de educación, o la construcción de 213 escuelas primarias”. Cálculo Recorte Orden presidencial de $ 53 mil millones para 2021 y, Con la legislación del Congreso llegará a 64 mil millones. Por eso, con esa regla, ya han anunciado que tendrán que ajustar el presupuesto: es decir, mayores recortes y mayores impuestos. En la sede del Parque Patricios encienden una vela por la Corte Suprema, y ​​ahora es probable que intervenga.

No hay consenso

Pero hay otro conflicto en el umbral. Desde hace varios meses, el Ministerio del Interior funciona Un nuevo consenso financiero. Reunión: En 2018, el presidente Louis firmó un acuerdo con todas las provincias excepto San Luis que reducirían gradualmente sus impuestos. Alberto Fernández suspendió ese retiro en 2019 debido a la crisis económica y posterior epidemia. Bajo el nuevo acuerdo, se mantiene la suspensión de la reducción de impuestos. El gobierno nacional ya ha convencido a 22 provincias para que lo firmen. Con la excepción de San Luis (que nunca firmó con Macri), la única jurisdicción que queda es la ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué razón? Por una serie de cláusulas en el Nuevo Testamento. primero Uno es que Loretta no quiere fichar Esto le obliga a anular precisamente la solicitud de copia ante el Tribunal Supremo.. Lo que plantea el documento es que deben suspender todos los reclamos legales relacionados con la participación nacional en relación con la coparticipación por un período de un año. Estrictamente hablando, Macri les preguntó lo mismo cuando llegó al gobierno, por lo que esta no es una regla extraña. Sin embargo, Loretta ha decidido no firmarlo. “Fijaron dos años y lo redujeron a uno, pero no vamos a firmar de todos modos”, dicen en el pueblo.

Pero hay otros dos puntos con los que el jefe de gobierno no está de acuerdo: Segundo Es uno que arregla Las transferencias de poderes se realizarán con evidencia proveniente de una ley particular No de la participación colectiva federal. Es decir, es justo que el Congreso debata la reubicación de la policía. Se pregunta a las terceras provincias Exención de ingresos brutos para los lirios. Es decir, lo contrario de lo que Loretta quiere hacer.

Había otra sección llamada “Deuda responsable”, Que restringe los préstamos en dólares durante el próximo año. Loretta aceptó la redacción del texto. Por ahora, Sylvina Boadakis, secretaria de Estado de las provincias, se encuentra en conversaciones con el ministro de Hacienda de Buenos Aires, Martín Mura. “Si la ciudad no firma, no beneficiará a nadie “., Prometen en Parque Patricios.

Si Loretta no firma, el contrato que firmó durante el período de Macri entrará en vigencia nuevamente y tendrá que comenzar a reducir el impuesto a la renta total durante los períodos de disminución de ingresos. Es poco probable que el presidente haga esto. Todo lo que le queda es abandonar el contrato financiero original, es decir, Macri. Pero esto excluiría los acuerdos financieros entre el gobierno nacional y las provincias. Las negociaciones están en curso por ahora. Incluso evidencia de conflicto.