Dorian Telasses, versátil y exitoso Dorian Telasses, versátil y exitoso

A la edad de 18 años, Dorian Telasses era un gran creyente en el piragüismo francés. Medallista de oro en eslalon de canoa y medallista de plata en eslalon de kayak durante los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires, Argentina (Argentina), Sawyard de nacimiento sueña ahora con ser confirmado entre los mayores, París 2024 es su visión.

Ve más rápido, más alto, más fuerte. El objetivo de los Juegos Olímpicos es inspirador. Entre estos soñadores locos, pero apasionados, se encuentra Dorian Delos, un joven deportista de 18 años. Esta creencia en el piragüismo triangular ya ha dado en el clavo. En 2018, un miembro del Club Universitario de Pav participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud. La que fue fiel a su actitud de luchadora, esta última no creó esa imagen. Kayak ganó la medalla de plata en el evento de Slalom. Un inmenso placer. Pero no lo suficiente para llenar su espíritu de campeón. Al día siguiente, Dorian Telasses hizo el pase de los dos. Ganó las medallas más hermosas en el Kano Slalom y lució su remo en oro. El primer Marsella en una competición internacional, con tan solo 15 años. “Fue una locura para mí traer de vuelta dos medallas YOG. Todavía era joven, estaba en segundo grado ாமல் Dije al principio que fue una gran experiencia sin centrarme en la medalla. Pero ahora he probado este placer y quiero recuperar estas emociones. Entonces esto es para mí, yo diría que fue una gran motivación ”, explica el joven piragüista.

París 2024, ¿el propósito de una vida?

Porque no hay imagen en el ADN de Dorian Delos. De ahora en adelante, los motivos están bien determinados. Al despedirse de las secciones más jóvenes, la competencia se vuelve aún más intensa. Ahora es necesario triunfar entre los mayores. Para hacer esto, la próxima fecha límite se acerca rápidamente. En el recinto olímpico de Wires-sur-Morn, los expertos franceses en piragüismo se reunirán para las selecciones del equipo francés. “El mes que viene tendremos selecciones para el equipo de Francia, que será muy importante para mí. Habrá dos o tres carreras para demostrarnos a nosotros mismos. Tienes que terminar los primeros 3 lugares en la división que tienes que elegir. Por mi parte , Me gusta …