Dónde va el coronavirus: médicos sobre las razones de la caída en el número de nuevos pacientes con coronavirus en Ucrania – Últimas noticias sobre el coronavirus – Coronavirus

El coronavirus en Ucrania, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, está mostrando una disminución incluso sin la introducción de un bloqueo. ¿Qué está sucediendo con las estadísticas y si el coronavirus en Ucrania realmente ha comenzado a disminuir? TSN.ua ha preguntado a los principales médicos.

Disminución de las pruebas de PCR para el coronavirus

Según el jefe del Ministerio de Salud, Maxim Stepanov, el hecho es que la gente comenzó a centrarse menos en la realización de pruebas de PCR… Como resultado, mientras los laboratorios dejaron de funcionar a plena capacidad.

“Tan pronto como vimos esta disminución en los hits, cambiamos nuestro enfoque de las pruebas. cualquier persona que muestre signos de enfermedad respiratoria se someterá a una prueba de PCR, si esta sintomatología corresponde o no a una enfermedad por coronavirus, a fin de confirmar o negar el diagnóstico de COVID-19 ”, dijo Stepanov en una sesión informativa diaria.

El ministro también dijo que el Ministerio de Salud adición de pruebas por método de diagnóstico rápido. Por lo tanto, se realizarán pruebas a las personas con signos de enfermedad por coronavirus o SARS.

La fisiopulmonóloga del Hospital Clínico N ° 5 de la ciudad de Kiev, Anna Anikeeva, también cree que disminución Prueba de PCR y selección más limitada de pacientes clínicos es la razón de la fuerte caída de los pacientes oficiales con COVID-19.

Según ella, todos los pacientes con síntomas de ARVI pueden ser remitidos para la prueba, especialmente los niños, que a menudo tienen un curso leve o incluso imperceptible del coronavirus.

“La larga espera para el resultado de la prueba en los laboratorios estatales para un médico no satisface a muchas personas sospechosas de coronavirus, por lo que recurren a laboratorios privados. Y estos laboratorios a menudo no informan completamente”. Célebre doctor en los comentarios exclusivos TSN.ua.

El Dr. Pavel Silkovsky también habla sobre la disminución en el número de pruebas para el coronavirus en Ucrania.

“Sí, tenemos una disminución en el número de pruebas. No hay cola para probar ahora y los resultados de las pruebas se publican muy rápidamente. Pero esta disminución se debe al hecho de que el número de solicitudes abandonadas, no por un problema de capacidad del laboratorio. Casi nadie vuelve a hacerse la prueba ahora, cuando la enfermedad ha pasado. Y el número de llamadas iniciales también está disminuyendo. Y también sugiere que ha surgido una tendencia a la baja en la tasa de incidencia. Relata TCNua Pavel Silkovsky.



Vídeo Coronavirus en Ucrania: más de 10,5 mil personas enfermaron el último día



Más de 12,5 mil de los que se han recuperado y más de 10,5 mil nuevos pacientes. Según el Ministerio de Salud, la mayoría de las pruebas positivas para el coronavirus se encontraron durante el último día en las regiones de Odessa, Zaporozhye, Kiev y Lviv.

El coronavirus pierde su capacidad de infectar

El Dr. Pavel Silkovsky también señaló que “se está agotando el poder de contagiar el coronavirus”, por tanto, las estadísticas muestran una disminución.

“Predije algo como esto incluso antes. Por supuesto, 6,5 mil no es una caída, porque los fines de semana siempre tenemos números más bajos”, dijo el Dr. Pavel Silkovsky. .

El clima “salva” del coronavirus

Otra razón para la disminución en el número de infecciones, Pavel Silkovsky, llama a las condiciones climáticas.

“En mi opinión, el clima tiene poco efecto sobre el virus, pero tiene mucho efecto sobre el contacto de las personas. En tales condiciones, la gente está más en casa o en su lugar de trabajo y tiene mucho menos contacto externo. Y en sus grupos estables, las cadenas de contagio en general ya están interrumpidas, ya que los sensibles y superdistribuidores ya están enfermos ”, señaló el especialista.



Las estadísticas están lejos de la realidad

Al mismo tiempo, los médicos están de acuerdo en que Las estadísticas oficiales de los pacientes con COVID-19 están lejos de la realidad..

“No miro las cifras oficiales de pacientes. No se corresponden en absoluto con la realidad. En una enfermedad de esta magnitud, para dar o tomar estadísticas correctas, hay que hacer la prueba a un gran número de personas. Yo no no veo mucho en eso “- declarado Olga Golubovskaya, especialista en enfermedades infecciosas, en una entrevista con Obozrevatel.

Pavel Silkovsky también habla de la “irrealidad” de las estadísticas. Según el médico, el motivo de la disminución de la infección por coronavirus es que aproximadamente la mitad de la población ucraniana ya está enferma.

“Todos los involucrados en el tratamiento de estos pacientes comprenden que el número real de pacientes que han estado enfermos difiere considerablemente del número oficial”, dijo el médico.

La calma antes de la tempestad

Según Anna Anikieva, en un futuro próximo habrá aumento de la incidencia de coronavirus.

“Estoy más que seguro de que habrá un brote de coronavirus en un futuro cercano. Veo patios de comida abarrotados en los centros comerciales de la capital; también hay multitudes de personas, todas sin máscaras, no sigas no sus distancias. En vísperas de las fiestas de fin de año, los supermercados y los centros comerciales están abarrotados. Empezarán a doler más ”, resumió el médico.

Pavel Silkovsky tiene una opinión similar. Sin embargo, según el médico, La tendencia a la baja de la epidemia ya se ha descrito..

“Mañana y pasado mañana estas cifras volverán a ser más altas. Pero la tendencia a la baja de la epidemia ya se ha esbozado y, muy probablemente, se detendrá debido a las vacaciones de Año Nuevo y contactos adicionales de personas. en cines cerrados. Creo que entonces volveremos a tener un aumento, pero entonces, una disminución estable en febrero “, dijo Pavel Silkovsky a TCN.