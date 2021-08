¿Dónde están las operaciones de deportación en Afganistán?

119.000. Este es el número aproximado de personas Expulsado de Afganistán,

Via Kabul AeropuertoLa última parte del país

Todavía ocupado por las potencias occidentales. Hasta 5.400 personas han sido evacuadas del Reino Unido a fines del sábado, según el general estadounidense Hong Taylor. Aproximadamente 1.400 personas han sido examinadas y probadas en vuelos en el aeropuerto de Kabul [ce samedi] Dijo que la evacuación se llevaría a cabo “hasta el último momento”.

Antes InglaterraVarios países, entre ellos Francia, ya han anunciado que han completado sus operaciones de expulsión. Suiza, Italia, España y Suecia también han anunciado que ya han completado vuelos a Alemania, Holanda, Canadá, Turquía o Australia.

“Muy pocos” aviones evacuan a civiles a través del aeropuerto de Kabul

Según el general Nick Carter, comandante de las Fuerzas Armadas Británicas, sólo “muy pocos” aviones evacuan ahora a los civiles a través del aeropuerto de Kabul. Como se señaló anteriormente, alrededor de 111.900 personas han sido evacuadas en Kabul desde el 14 de agosto, el día antes de que los talibanes tomaran el poder, según las últimas cifras del gobierno de Estados Unidos.

Desde el 17 de agosto, “2.834” personas han abandonado el país, incluidos 142 franceses, 17 europeos y más de 2.600 afganos. Estas salidas fueron gracias a “unos quince vuelos” vía Emiratos Árabes Unidos, explicó. El Ministerio de Defensa británico, por su parte, señaló que más de 14.500 personas han sido evacuadas desde el 13 de agosto, incluidas unas 8.000 afganas, previstas para trabajadores afganos empleados internamente por el Reino Unido.

Los refugiados fueron evacuados del aeropuerto de Kabul el 28 de agosto de 2021. – UPI / Newscom / SIPA

Y, como parte de ella, el Primer ministro británico Boris Johnson Al final de la Guerra de los Veinte Años, prometió mover “cielo y tierra” para sacar a la gente de Afganistán después de la retirada prevista para el 31 de agosto.

Italia ha expulsado a más Afganistán que cualquier otro país de la Unión Europea.

Además, con casi 5.000 personas huyendo de Afganistán, Italia ha expulsado a más Afganistán que cualquier otro país de la Unión Europea, dijo el sábado el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi de Mayo. El último vuelo del puente aéreo construido en Italia llegó este sábado por la mañana con 58 afganos, elevando el número de civiles afganos deportados por Italia a 4.900 en solo unas pocas semanas. Los funcionarios diplomáticos y de seguridad en Kabul también regresaron el sábado por la mañana. Roma espera ahora expulsar a otros afganos con la ayuda de la ONU, ONG y estados de la región.

“Muchos más afganos están esperando ser deportados. Ya no podemos hacerlo por aire, pero con las Naciones Unidas, estamos dispuestos a garantizar a estas personas países en la frontera con Afganistán. Ha trabajado con nosotros durante los últimos veinte años. y tenía la misma posibilidad “, subrayó Luigi de Mayo.

Agregue: “La primera fase ha terminado y ahora comienza la fase más difícil. La segunda fase es no abandonar al pueblo de Afganistán, no abandonar a las mujeres afganas, no abandonar a las jóvenes afganas”

“No podemos sacar a todos, nos rompe el corazón”.

Italia, junto con Estados Unidos, Turquía, Reino Unido y Alemania, es uno de los cinco países más involucrados en la misión de “apoyo firme” de la OTAN. El último equipo italiano de unas pocas docenas de soldados salió de Herat, en el oeste de Afganistán, a finales de junio. Según el Ministerio de Defensa italiano, 723 soldados italianos han resultado heridos y 53 muertos en un total de 50.000 soldados en Afganistán durante los últimos veinte años.

Si bien persistía el riesgo de otros ataques, la secretaria de Estado estadounidense, Jen Psaki, consideró “posible” otro ataque y pidió a la embajada estadounidense en Kabul que evacuara a sus ciudadanos cerca del aeropuerto de Kabul el viernes por la noche. Por su parte, este sábado por la mañana, el general Nick Carter dijo que “no todos pueden ser expulsados” y que el descubrimiento fue “desgarrador”.