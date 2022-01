Doce días después de la erupción, los residentes de las islas de Tonga testificaron

En total, el 85% de la población del país de más de 100.000 habitantes se vio afectada por la erupción o el posterior tsunami, según las autoridades. Suboficial Chris Weissenborn / AFP

A veces es necesario marcar su número más de diez veces antes de finalmente escuchar sus voces. Cortado. Sordo. En la distancia. El 15 de enero, cuando una violenta erupción del volcán Hanga Tonga-Hunga Ha’bai provocó un tsunami en las islas Tonga, el cable submarino que conectaba el archipiélago polinesio con el resto del mundo resultó dañado, interrumpiéndose de inmediato todas las comunicaciones telefónicas e Internet. . Después de unos cinco días de completo silencio, el operador Digicel pudo restaurar parcialmente su red telefónica. Desde entonces, las conexiones han sido débiles y erráticas, pero permiten que más y más tonganos sean testigos del drama que han vivido.

Todas sus historias comienzan con el aterrador sonido de las explosiones. “Muchos por ahí se hicieron más y más fuertes, dejándonos medio sordos. Dice la periodista Marion Kubu. Inmediatamente nos dimos cuenta de que algo grave estaba pasando y tuvimos que correr y refugiarnos. ⁇ Afuera, ya se están formando las espirales en el mar, que de repente cambia de aspecto. Una joven que vive en un pueblo de la costa a pocos kilómetros de la capital Nuku’aloba se sube a un coche con su familia para salir pronto de la playa. Como ella, se mueve tierra adentro en los atascos de tráfico más grandes del país.

Agua contaminada, cultivos destruidos

“Fue entonces cuando el cielo se volvió negro y comenzó a llover. No agua, sino ceniza, guijarros. Fue devastador. No podemos ver nada en nuestro espejo”. A su vez, dice el ex policía Tuluthulu Mafuolodele. Con su esposa, hijo, primos, sobrinas y sobrinos, busca refugio con su suegra. No hay luz, ni teléfono, pegados como un salvavidas a una radio 90FM que no para de emitir. “Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Afortunadamente estaban allí. Ellos fueron los que inmediatamente alertaron del peligro de un tsunami. ⁇ En la playa, no todos tienen tiempo para huir. Algunas personas no tienen más remedio que trepar a los árboles para escapar de las olas, que se elevan a una altura de 15 metros. Sorprendentemente, solo hubo tres muertes.

Lee mas El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Tres días después de la erupción, las islas de Tonga quedaron aisladas del resto del mundo.

“No nos dimos cuenta de inmediato de la magnitud de los daños. Dos días después, cuando decidimos irnos a casa, nos dimos cuenta de que todo estaba cubierto de cenizas, incluso animales. Pasamos tiempo limpiando. Marion Kubu vuelve a testimoniar, que durante más de veinticuatro horas, en casa de su cuñado, no se atrevía a salir y le aterraba la idea de respirar esa lluvia gris que nunca llovía.

Deberías leer el 49,71% de este artículo. Los siguientes son solo para suscriptores.