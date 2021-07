Diversidad dentro de la profesión médica | Un pionero que se preocupa por la diversidad

A los 33 años, la quebequense Alexandra Bastiani se convirtió en la primera cardióloga intervencionista negra del país. Discusión con una mujer con cabeza y (especialmente) corazón en su búsqueda de inclusión y diversidad en la profesión médica.

Sus pacientes la apodan “Doctora cantante” y siempre tocan una canción de Cher o de su favorita Tina Turner. Sus colegas la conocen como una pionera que rompió el techo de cristal de la primera mujer negra en completar su formación como cardióloga intervencionista en Canadá.

El dRe Alexandra Bastiani se encuentra en un punto intermedio: una cardióloga apasionada por su trabajo, hasta el punto de convertirlo en su patio de recreo, y una activista que está involucrada en la lucha por una profesión médica diferente.

“No hay nadie que pueda cambiar el mundo de la noche a la mañana, yo primero. Pero me veo como un ladrillo en el edificio ”, dijo D.Re Bastiani al otro lado de la pantalla. Prensa Se acercó a ella a través de una videoconferencia en su casa de Ontario, cerca del Centro Regional de Ciencias de la Salud de Thunder Bay, donde entrena.

Foto de Alexandra Bastiani El dRe Bastiani en el trabajo. La cardiología intervencionista es la práctica de insertar trazas o catéteres en el tracto endovascular para tratar el corazón. Este es un proceso mínimamente invasivo.

En septiembre pasado, la muerte de Joyce Eguan en el Hospital de Joliet arrojó luz sobre el racismo legítimo en el acceso a la atención médica en una situación caótica. Pero dRe Bastiani, esto no es nada nuevo. En casos como el de Joyce, ha testificado muchas veces. Ni siquiera ha entrenado durante un año.

“Cuando escuché la historia de Joyce, me sorprendió, pero lamentablemente no me sorprendió. Estas son palabras que he escuchado antes. Cosas que he visto antes. Al mismo tiempo, me sentí aliviado de que la historia se titulara y se tomara en serio. Me dije: “Finalmente, estamos arrojando luz sobre una situación compleja que se viene dando desde hace años”, explica el cardiólogo.

¿Un ejemplo? Recientemente, una paciente diferente tuvo que explicar a sus colegas que ella “no hablaba consigo misma” y que “no estaba loca”: rezaba.

Esto no quiere decir que los pacientes negros deban ser tratados por médicos negros, sino que aporta una mejor comprensión general de las diferentes tradiciones y prácticas de la profesión médica. El dRe AlexandraBastiani

Los pacientes son más receptivos con el personal como ellos. Cuando dRe Bastiani habló con un paciente haitiano en criollo y, nuevamente, recientemente, este último comenzó a llorar. “De repente, su visión se quemó. Tuve la impresión de que ella era la última en ser vista y considerada. ”

Vuelve a tu comunidad

En los bancos de la Universidad de Montreal, la joven podía contar a los estudiantes negros con los dedos de una mano. Lo mismo ocurre con sus maestros.

“La gente como yo me rodeaba. Pensé para mí mismo: “¿Qué sabes? Estaré involucrado en el servicio de mi comunidad. Yo mismo le daré lo mejor. “”

Que hizo ella. Durante sus estudios, tuvo tiempo de interactuar con Maison de Husty, un centro comunitario en el centro del barrio, donde creció, St.-Michael. Informó a los recién llegados sobre ciertas afecciones médicas, como presión arterial alta y diabetes, y los apoyó en sus esfuerzos por ver a un médico. En la actualidad, es miembro del Comité de Equidad, Diversidad y Adición (ETI) de la Asociación Canadiense del Corazón.

Años de estudios, trabajo duro, nunca conseguir un título: flores, no mucho para ella.

Para mí, Success se ha convertido en un cardiólogo intervencionista. Ser la primera mujer negra complació al público de mi comunidad. Me enorgullece poder demostrar que esto es posible para los jóvenes que se parecen a mí. El dRe AlexandraBastiani

Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Los datos sobre la diversidad dentro de la profesión médica en Canadá son casi inexistentes; Este es el próximo mandato del equipo de EDI. Asegurar una mejor representación de los pueblos diversos en los puestos directivos, tomar medidas para alentar a los estudiantes negros a matricularse en medicina y, sobre todo, sensibilizar al público, d.Re Bastiani.

Probablemente será un compromiso de por vida. A corto plazo, siempre debería derivar a sus pacientes, y a Tina Turner, a sus días de trabajo. Eso es todo lo que necesita.

Por cierto, ¿por qué intervenir la cardiología? “Porque amo el corazón. Es un elemento, en todas sus complejidades, muy simple. Es un sistema eléctrico, un sistema de sellado, como una casa. ”