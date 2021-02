Días sólidos: “Tenemos que cancelar el festival”, lamenta Luke Barrow

Pasan los años y lamentablemente son los mismos que Solidas. El festival, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a las personas que viven con el sida, se celebró a finales de junio para recibir a casi 200.000 personas. Después de que se canceló en 2020, todavía no sucederá en 2021. Su director Luke Barrott es optimista.

Has decidido cancelar Solidas por segundo año consecutivo, ¿por qué?

LUC BARRUET. La probabilidad de tocar al aire libre y con una gran audiencia este verano es muy baja y ya no nos parece justo querer creer esto. Tomamos la decisión más razonable para cancelar.

La semana que viene, el Ministro de Cultura debe especificar las condiciones en las que se pueden realizar los festivales, ¿no puede esperar una semana?

No. El futuro de Solidarité SIDA está en peligro y lo que se decida la semana que viene no cambiará mucho. Solidas no es un festival como otros, no tenemos por qué promover ese color musical o promocionar un territorio, según Solidarita Cida, la música es un vector y Solidas se usa para construir y financiar 114 proyectos alrededor del mundo que apoyamos. Esperamos que el festival no se lleve a cabo, por lo que ahorraremos una semana para conseguir los 3,5 millones de euros que necesitamos, que representan el 70% de nuestros recursos.

Esta no es una decisión fácil …

Incluso si es una decisión muy difícil. El año pasado, se prohibieron todas las grandes reuniones. Estaba claro. Esta decisión no se tomó hoy y entendemos que el gobierno mantiene la confianza y envía señales positivas para ganarse la moral de los franceses. Pero los festivales, especialmente los grandes, tienen calendarios y realidades económicas que no pueden esperar más.

¿No pudiste posponerlo?

El peor de los casos es el aplazamiento y la cancelación. Hasta el último, hasta septiembre, no podemos permitirnos creerlo y decir en el último momento que nos hemos equivocado. ¿Qué les habríamos dicho a todos nuestros socios en todo el mundo?

Si continuó y canceló la última vez, ¿es el final de Solidas?

Sí, porque ni siquiera tenemos tiempo para establecer planes alternativos.

¿No es posible reducir la dosis de solidasa?

Esto no es una opción. Económicamente, esto no es posible.

En noviembre, un centenar de festivales firmaron en una plataforma para decir que lo creían. ¿No es más?

No todos los festivales son iguales, pero la programación internacional a gran escala, las reuniones financieras importantes, especialmente las personales, son ciertamente muy difíciles de creer. Básicamente, todo el mundo está de acuerdo, al aire libre, alto y de pie, no es muy posible este verano. Roslyn Bachelot dijo este miércoles que se excluye la hipótesis de un verano sin festivales, pero hay festivo y festivo.

¿Puede Solidas cancelar rápidamente un segundo consecutivo?

Les agradecemos el año pasado por la solidaridad y el conocimiento colectivo de las personas y el público, artistas, proveedores, socios. Todos trabajaron juntos para encontrar soluciones. Ningún artista ha reclamado compensación por los gastos en que incurrió y casi todos los socios públicos y privados han retenido sus contribuciones. Esto es excepcional. Esto también debería ser cierto para 2021.

¿Estás garantizado?

No, pedimos, las comunidades, y una excepción oficial, deberían poder apoyar eventos que no suceden, lo que generalmente está prohibido, así como las empresas privadas. La gran diferencia es que el año pasado, ya vendimos muchas entradas, y muchos asistentes al festival nos donaron sus entradas y contribuyeron con மில்லியன் 1 millón. Este año, la taquilla no abrió.

Cómo vas a hacer eso?

Estamos trabajando para que Solidas sea diferente con un programa de TV Solidas que celebra la juventud y la unidad en la música de una manera diferente. El dinero faltante también se puede encontrar en una gran campaña de movilización durante el fin de semana del 18 al 20 de junio.

¿Puede discutir su cancelación con otros organizadores del festival?

Sí, entienden la singularidad de Solitaire Cida. Las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, se las hacen otros. El plazo más importante es la reunión de ocho días en el Ministerio de Cultura.

¿Cómo ahorrar para festivales?

Hay contribuciones importantes a la cultura, pero no son suficientes. Hoy en día, los festivales necesitan respuestas rápidas y su propia existencia está en peligro.

¿Qué?