Desviado por la tormenta, el avión de Ryanair de Alicia hizo un aterrizaje de emergencia en Luxemburgo: “La gente lloraba, gritaba y vomitaba, fue horrible”

Fuertes ráfagas de la tormenta Franklin interrumpieron el tráfico aéreo. Los aviones no pudieron aterrizar en Charleroi. Como resultado, fue un verdadero problema para los viajeros que nos contactaron a través del botón naranja para alertarnos.

Es un regreso de vacaciones que Alicia no olvidará pronto. Anoche, un pasajero de Ryanair regresaba de Lisboa, pero cuando me acercaba al aeropuerto de Charleroi, el viento soplaba muy fuerte y había pánico a bordo. “Había mucho alboroto: había gente llorando, gritando, vomitando, Descríbanos por teléfono después de llamarnos a través del botón naranja de alerta. Todo este tiempo estuvimos solos: compartimos las bolsas para poder vomitar porque la tripulación de cabina no los vio”.

Tras desviarse a Luxemburgo, los pasajeros deberán llegar a Charleroi por sus propios medios

Se suponía que el avión de Alicia aterrizaría alrededor de las 10:45 p.m. Después de 50 minutos, el piloto decidió aterrizar en Luxemburgo. Pero una vez que llegan allí, la espera de 130 pasajeros se hace larga. Dos horas después, finalmente llegaron los autobuses. “Subimos a los autobuses y hay una sorpresa: los autobuses nos dejan en la estación y ni siquiera en Charleroi. Una vez que llegamos al aeropuerto, nos dijeron que tendríamos que regresar.‘, denuncia el pasajero.

Alicia: Pondremos una denuncia.

Con la ayuda de la tripulación del aeropuerto, el hombre de 34 años encontró un taxi. El coste del viaje a Neville: 490 euros. Comparte el viaje y los gastos con otros seis pasajeros. Al menos suerte habrá que esperar al primer tren programado a las 5:30 de la mañana. “Con otras mujeres, estamos tratando de obtener una compensación primero, luego presentaremos una queja contra Ryanair. Pasaremos por la revisión de Tests-Achats de la Asociación de Defensa del Consumidor, eso es seguro”.Asegura la joven.

“¡Nunca había experimentado esto en mi vida! El piloto ha hecho una hazaña”

Otros pasajeros lograron aterrizar en Charleroi a pesar de la agitación y agradecer a la tripulación. “Vuelo FR 6106 de Ryanair: Despegamos de Ciampino (en Roma, nota del editor) rumbo a Charleroi para aterrizar en medio de una tormenta, Fizzy lo describe a través de nuestro botón de alerta naranja. Perdimos nuestro aterrizaje tres veces. Tres veces adelantando. Casi morimos: la gente estaba en pánico y gritando. Fuimos sacudidos en todas direcciones. Nunca he experimentado esto antes en mi vida. Las azafatas y azafatas fueron muy profesionales. Nos aseguraron que estábamos en la parte trasera del avión. Nos enteramos que el avión de Lisboa no pudo aterrizar. De ahí que los pilotos fueran nuevamente explotados. ¡Dos veces, todos aplaudimos al piloto por su logro! “

Otros vuelos desviados a los aeropuertos de Bruselas o Lieja

Varios vuelos experimentaron el mismo desafortunado accidente anoche. “De vuelta de Milán esta noche: hemos estado atrapados en el avión durante más de dos horas en la pista de Bruselas Zaventem. ¡Nadie sabe cuánto tiempo todavía! Sin comida, sin bebida, es un desastre”Clément comenta a través del botón naranja Alertarnos.

Algunos vuelos se han desviado a los aeropuertos de Bruselas o Lieja. Lieja recibió dos vuelos anoche desde Treviso y Toulon.