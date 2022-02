Después de una broma sexual, Tex intenta justificarse ிறார் se hunde más (video)

El 30 de noviembre de 2017, Tex estrenó una comedia sexual en el set de “This Is Only TV”. Unos días después, la dirección de France Televisions le agradeció. El sábado, en “Gente TPMP”, la exconductora trató de justificar la broma.

“Chicos, ¿saben lo que le dicen a una chica que ya tiene dos ojos negros? No le dijimos nada, ya le hemos explicado dos veces.Aquí está la “comedia” en el plató de “C’est que de la télé” en C8 el 30 de noviembre de 2017, la presenté y la dirección de France Televisions simplemente me agradeció.

Significa: “Señoras, reaccionen, no permitan que eso suceda

Tex fue invitado a “TPMP People” este sábado, cuando se volvió muy raro en la televisión a partir de este episodio. Volvió a esta “broma”… lo considera plenamente. “Las válvulas que todos construimos, más o menos, tienen un aspecto educativo. Significa: “Señoras, reaccionen, no permitan que eso suceda”. Es difícil decir qué equivale a la carrera de un comediante. No nos burlamos accidentalmente. Cuando hay algo caliente, tenemos que ir allí. Ese es nuestro trabajo. Nos vemos obligados a ir allí y no se nos puede permitir pasar. Nos acostumbramos a servir sopa. Nos reímos de las cosas serias antes de llorar.“

Él continuó: “No creo que este chiste esté mal. Lo siento lo suficiente como para tomar una broma, y ​​eso es lo que lamento. Lo siento por la ligereza del tiempo y por el hecho de que estábamos en un país libre. estamos perdiendo todo“.