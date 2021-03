Después de que las acciones se suspendieron bajo

Tres días de suspensión de la vacuna de AstraZeneca retrasaron la entrega, y los farmacéuticos y médicos lo lamentaron.

Ya a tiempo, las existencias de vacunas AstraZeneca han sufrido una suspensión durante tres días, advirtieron los sindicatos de médicos y farmacéuticos. Las entregas se retrasaron y seguirán siendo raras hasta finales de marzo.

El dictamen difundido el jueves por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) “era necesario y la decisión fue rápida, mucho mejor”, respira Jill Bonnefond, presidenta de la Federación de Asociaciones de Farmacéuticos de Uspo.

La suspensión de la vacunación con AstraZeneca, anunciada este lunes por Emmanuel Macron -como muchos otros países europeos- por la posibilidad de desarrollar un coágulo sanguíneo, ha molestado a los trabajadores de la salud.

Pero “como había dudas, hubo que retirarlo, por razones científicas”, admite Jill Bonnefond, y no se preocupó por el resto de la campaña de vacunación. “No tengo la sensación de que los pacientes estén rechazando a AstraZeneca”, confirma, y ​​explica que entre los cientos de personas en lista de espera, “no ha recibido ninguna llamada” hasta el momento.

“Los que están en nuestras listas de espera están motivados, es probable que el número de rechazos aumente el número de indecisos”., Enfureciendo a Jacques Battistone, presidente de MG France, el primer sindicato de médicos generales. Enojado porque “el jefe de Estado tomó una posición equivocada” a principios de semana, acogió “con satisfacción” la opinión de la AFC “que permite poner las cosas en perspectiva”.

Este episodio no continuará de todos modos, “porque la tasa de vacunación no se ralentiza, porque está” ubicada en la piscina de nacimientos “, confirma. De hecho, las 500.000 dosis que debían entregarse esta semana (140.000 para médicos y 360.000 para farmacéuticos) no llegarán finalmente hasta la semana que viene, especifica Philippe Bessette, presidente de la Federación de Asociaciones Farmacéuticas de Francia (FSPF).



Dijo sarcásticamente: “Se nos ha impedido vacunarnos con una vacuna que no tenemos”, recalcando que “en la actualidad hay muchas más personas que quieren vacunarse que las dosis disponibles”. “Hace que la vacunación sea un poco más difícil, porque AstraZeneca fue un comienzo realmente malo”, dijo Jean-Paul Hammon, presidente honorario de la Federación de Médicos de Francia (FMF, la segunda organización entre los médicos generales).

“Hemos pospuesto algunas citas para asegurarnos de que se tomen las dosis”, agrega, “pero este comentario no le conviene a nadie, preocupa un poco más a la gente”.