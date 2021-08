Demonios rojos: ¿Ausentes, inciertos, pero sin sorpresas? – Todo el fútbol

Roberto Martínez anunciará este jueves su primera selección de la Euro-2020, y si no hay revolución, el técnico aún tendrá que elegir.

Bielorrusia y Estonia se mueven y, sobre todo, la República Checa, la sorpresa del último euro, estará presente en el espectáculo de los Diablos Rojos en el Estadio Rey Paudoin a principios de septiembre. Tres encuentros para que los defensores de Roberto Martínez se clasifiquen para el Mundial. Y prepárate para la final de la Liga de Naciones, que tendrá lugar un mes después en Italia.

Sin revolución

Pero cuando los demonios entren en una nueva era, deben ser llevados a Qatar a fines de 2022, Roberto Martínez ya anunció que los ejecutivos no deben esperar una actualización. A pesar de las defensas envejecidas, por ejemplo, no hay duda de que en el entrenamiento se despidió a un equipo leal como John Vertonghen, Thomas Vermaelen o Toby Alderweireld, que juegan en Qatar.

Ausencia confirmada

Sin embargo, el catalán seguramente perderá una serie de activos para estos tres clasificados. El técnico estatal de Renault, Jeremy Togu, que se sometió a una cirugía de hombro tras la euro, también ha confirmado que el conjunto de Tries Mertens no estará disponible.

Dudas

Aparte de eso, hay muchos ejecutivos inciertos para esta reunión. Thorgan Hazard se perdió los dos últimos partidos del Borussia Dortmund por una lesión en el tobillo. Kevin de Bruyne aún no se ha recuperado del todo de la lesión en la 16ª jornada de la Eurocopa contra Portugal. Thomas Munier, quien favoreció al Covit-19 a principios de agosto, aún no ha comenzado su temporada. Timothy no era más que Timothy Costen, quien estaba en el banco del Leicester City esa noche.

Estos jóvenes que están “preparados”

Entonces Roberto Martínez tendrá que lidiar con la ausencia, y como está acostumbrado desde hace un año, imaginamos que se encontrará con un gran equipo. Los jóvenes demonios rojos son un grupo que necesita ser confirmado.

Sin cabeza nueva

Esto deja muy poco espacio para sorpresas. Todos los jugadores anteriores ya han sido seleccionados al menos una vez. ¿Deberíamos esperar una elección sin un recién llegado? Responde el jueves por la tarde.