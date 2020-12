Demonios, brujas y dioses | Deportes

deDaniel Schmidt Cerca

El fútbol europeo está en crisis. En países grandes, la mesa presenta una imagen inusual. Asisten Lilly y Leverkusen, Milán y San Sebastián. ¿Porqué es eso?

¿Hay grandes fuerzas que influyan en las patadas esta temporada? De todos modos, mirar la mesa de la European Top League desentraña los diseños previamente conocidos de la cosmovisión del fútbol. Líderes de la liga en Alemania: Leverkusen en lugar de Munich. En Francia: Lily en lugar de París. En Italia: Milán en lugar de Turín. En Inglaterra: Tottenham en lugar de Liverpool o Manchester. Y, cuidado, cuidado, en España: San Sebastián en lugar de Barcelona o Madrid. Sí, Superlot, las cosas terrenales no pueden hacer eso.

Pocos fanáticos dirían que el fútbol europeo podría haber sido mixto, ya que los gigantes de este juego tienen un gran plan detrás. Jugaron la final de la Champions League en verano, no hubo ni un parón, forman la mayoría de la selección nacional de fútbol, ​​están cansados. No solo físicamente, sino especialmente mentalmente. Aquellos que han (casi) siempre y (casi) ganado todo en los últimos años, están abrumados y es muy difícil en comparación con el hambre lograr el próximo éxito en la estresante vida diaria. De alguna manera, estos argumentos son lógicos, pero honestamente, no tan hermosos como los gobernantes mundiales sobrenaturales.

El mundo del fútbol tiene sus bisagras

Así que por favor: por ejemplo, en la isla este entrenador quiere entrenar a sus jugadores como malos. Debe ser sucio y exitoso, piensa el general mou, después de muchos años de fracaso ahora conoce a una banda de diablos detrás del Tottenham, el futbolista de este fútbol es José Mourinho.

En España, por su parte, las cosas son menos horribles y les gusta hacer magia, desde la sensacional primera Real Sociedad San Sebastián y David Silva en general. El maestro de 34 años acaba de liderar al equipo junior en la liga. Por lo demás desconocidos o, como Alexander Isaac y Michael Merino, colegas que fracasaron anteriormente en Dortmund se benefician de sus momentos mágicos en el césped.

Fracaso es una palabra que Slaton no tiene para Ibrahimovic. Tiene 39 años, pero los principales corredores de Italia A.C. Sigue mordiendo como un león enorme frente al área del Milan. Ibra dice que le enseñaron el miedo incluso contra el virus de la corona: “Covit tuvo el coraje de desafiarme. Idea equivocada … “. Después de todo, Milán nunca tuvo un rey, dice, pero ahora” hay un dios para él “.

Demonios, hechiceros, dioses: los poderes más altos del mundo del fútbol.